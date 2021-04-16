Paintsil: 'Penaltıda özgüvenim çok yüksekti'

Ankaragücü'nün Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının gollerini atan Paintsil maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Paintsil, "Çok yüksek bir özgüvene sahiptim, penaltıyı kullanmak isteyen kişilerin başında geliyordum. Gol attığım için mutluyum ancak önemli olan bir puanla Ankara'ya dönmek" ifadelerini kullandı.



