Paintsil: "Penaltıda özgüvenim çok yüksekti"

Ankaragücü'nün hücum oyuncusu Paintsil, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Paintsil: 'Penaltıda özgüvenim çok yüksekti'
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16 Nisan 2021 21:15
Ankaragücü'nün Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının gollerini atan Paintsil maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Paintsil, "Çok yüksek bir özgüvene sahiptim, penaltıyı kullanmak isteyen kişilerin başında geliyordum. Gol attığım için mutluyum ancak önemli olan bir puanla Ankara'ya dönmek" ifadelerini kullandı.



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