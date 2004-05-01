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Pacers, Nate McMillan'ın sözleşmesini uzattı!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Indiana Pacers ve başantrenör Nate McMillan'ın sözleşmenin uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Indiana Pacers ve başantrenör Nate McMillan'ın sözleşmenin uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Bu hamle, yakın zamanda 56 yaşındaki koçun, başarılı Pacers kadrosunu playofflara çıkarmasına rağmen koltuğunun sallantıda olduğu söylentilerinden sonra geldi.

McMillan şu anki anlaşmasının son yılında yer alıyor ve yeni sözleşmenin süresi ile ücreti ile ilgili detayları açıklanmadı.

McMillan, daha önce Seattle SuperSonics (1999-2005) ve Portland Trail Blazers'ın (2005-12) koçu olarak görev yapmıştı. Koçluğa terfi etmeden önce 2013-16 yılları arasında Pacers'ın yardımcı başantrenörüydü ve normal sezonda 659-588, playofflarda ise 17-32'lik bir seriye sahip. Kariyerinde bir kez ilk turdan sonrasına yükselebilen McMillan, bunu 2004-05 Sonics ekibiyle Batı Konferansı yarı finallerine ulaştığında başarmıştı.

Pacers Doğu Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Miami Heat'in 1 maç gerisinde bulunuyor. Indiana'nın sezonda oynayacağı iki karşılaşması kaldı: Houston Rockets ve Miami Heat.


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