Haber Tarihi: 12 Ekim 2023 13:47 - Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 13:47

Özgür Çelik kimdir, alevi mi? CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kariyeri

CHP'nin büyük kurultay öncesi tamamlanan İstanbul İl Kongresi sonuçlarında kazanan belli oldu. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu. Genel merkez ile yenilikçiler rekabetinde galip gelen Özgür Çelik kimdir, alevi mi, kaç yaşında merak edildi. İşte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kariyeri

Özgür Çelik kimdir, alevi mi? CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kariyeri
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CHP İstanbul İl Başkanı seçimini oy çokluğu ile Özgür Çelik kazandı. Bu gelişme sonrasında Özgür Çelik'in hayatı da merak edildi. Özgür Çelik aslen Sivaslı ve şu anda 41 yaşında. Bir eğitim kurumunda müdürlük de yapan Özgür Çelik, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunu. Ayrıca eski Bahçelievler ilçe başkanı da olan Özgür Çelik, SKEF ve TÜSEKON'un kuruluş çalışmalarında yer aldı. Peki Özgür Çelik evli mi, eşi kimdir?
Özgür Çelik kimdir, alevi mi?

Özgür Çelik, 14 Haziran 1981'de Sivas'ta dünyaya geldi. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür.

İletişim alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yaptı. İkinci Yüksek Lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında tamamladı.

2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçildi.

22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.

Öğrencilik yillarından itibaren çeşitli demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Sivil Toplum Kuruluşlarında başkanlık, yöneticilik ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu.

2013-2017 yılları arasında ŞEDEF Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Halen üst kurul delegeliğini yaptığı İSKEF ve TÜSEKON'un kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Motosiklet kullanmaktan, futbol oynamaktan, seyehat etmekten hoşlanan Çelik, halen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.


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