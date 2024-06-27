Ozan Tufan: "Şampiyonluk için geldim"

Trabzonspor'un yeni transferi Ozan Tufan, kente geldi. 29 yaşındaki futbolcu, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Ozan Tufan: 'Şampiyonluk için geldim'
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26 Haziran 2024 22:31
Son güncelleme 27 Haziran 2024 02:01
Trabzonspor'un görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Ozan Tufan, Trabzon'a indi.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, "Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Onun için buradayım. Çok mutluyum burada olduğum için." dedi.

TRANSFER SÜRECİ

Transfer sürecini anlatan deneyimli orta saha oyuncusu, "Abdullah Hoca aradı, beni istediğini söyledi. Kendisine çok büyük bir saygım var. Yaklaşık 3-4 dakikalık telefon görüşmesi oldu. Sonra başkanımız Ertuğrul Doğan aradı, onunla konuşmamız oldu. Sonra işlemlerim tamamlandı. Çok kısa sürdü. Zaten ben Türkiye'de oynamak istiyordum. Trabzonspor büyük bir camia. Elimizden geleni yapıp bana olan güveni boşa çıkarmamaya çalışacağım." diye konuştu.

Hedefleri için konuşan Ozan Tufan, "Benim de hayallerim, hedeflerim var. Hedeflerimden biri Trabzonspor'un şampiyon olması ve Avrupa'da iyi yerlere gelmesi. Milli takım hayallerim var. Onları tekrar yaşamak istiyorum." sözlerini sarf etti.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

Ozan Tufan, ayrıca "Yıllarca Trabzon'a karşı oynadım. Her zaman çok zor bir deplasman olmuştur. Burada şimdi Trabzon için formayı terletmek benim için gurur verici olacak. O yüzden mutlu ve gururluyum şu anda." açıklamasında bulundu.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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