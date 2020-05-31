Osimhen'in menajeri Napoli'yi açıkladı

Adı Liverpool, Tottenham, Napoli, Newcastle ve Everton ile anılan Lille'nin forvet oyuncusu Victor Osimhen'in menajeri Ariyo Igbayilola; transfer için açıklama yaptı.
"%100 İSTEYEN NAPOLİ"
Victor Osimhen'in menajeri Ariyo Igbayilola yaptığı açıklamada; "Osimhen'i şu anda %100 olarak isteyen tek kulüp Napoli. Newcastle ve Tottenham da devrede ancak onlarınki şu anda sadece ilgi, resmi bir şey yok. Neler olacağını göreceğiz" dedi.
Igbayilola ayrıca, oyuncunun bu kadar ilgi gördüğü bir dönemde Lille'de kalmasının artık düşük olduğunu belirtti.
21 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon takımı ile çıktığı 38 resmi maçta, takımına 18 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
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"%100 İSTEYEN NAPOLİ"
Victor Osimhen'in menajeri Ariyo Igbayilola yaptığı açıklamada; "Osimhen'i şu anda %100 olarak isteyen tek kulüp Napoli. Newcastle ve Tottenham da devrede ancak onlarınki şu anda sadece ilgi, resmi bir şey yok. Neler olacağını göreceğiz" dedi.
Igbayilola ayrıca, oyuncunun bu kadar ilgi gördüğü bir dönemde Lille'de kalmasının artık düşük olduğunu belirtti.
21 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon takımı ile çıktığı 38 resmi maçta, takımına 18 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
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