Osimhen'in menajeri Napoli'yi açıkladı

Adı Liverpool, Tottenham, Napoli, Newcastle ve Everton ile anılan Lille'nin forvet oyuncusu Victor Osimhen'in menajeri Ariyo Igbayilola; transfer için açıklama yaptı.Victor Osimhen'in menajeri Ariyo Igbayilola yaptığı açıklamada; "" dedi.Igbayilola ayrıca, oyuncunun bu kadar ilgi gördüğü bir dönemde Lille'de kalmasının artık düşük olduğunu belirtti.21 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon takımı ile çıktığı 38 resmi maçta, takımına 18 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.