Haber Tarihi: 27 Ocak 2023 13:46 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 13:46

Oruç ne zaman 2023 | Oruç ne zaman başlıyor?

2023 Ramazan Bayramı ve oruç ne zaman sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Regaip Kandili ile başlayan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı ramazan ile bitecek. Peki, 2023 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ne zaman başlayacak?

Oruç ne zaman 2023 | Oruç ne zaman başlıyor?
Abone Ol
2023 yılı ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusu, Ramazan ayında ibadetlerini yapmak isteyen binlerce Müslüman'ın merakla araştırdığı konular arasında. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacağını belli oldu. Peki, ilk 2023 oruç ne zaman tutulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ORUÇ NE ZAMAN 2023 BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle beraber Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

İlk oruç 23 Mart 2023 olmakla beraber, son oruç günü ise 20 Nisan 2023 tarihi olacaktır.

Son oruç günü ise 20 Nisan 2023 tarihi olacaktır.

Ramazan Bayramı tatili 2023 senesinde cumadan pazara dek 3 gün sürecektir.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma


Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

HİCRİ YILBAŞI

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Galatasaray'dan transfer için 4.5 milyon euro Futbol Galatasaray'dan transfer için 4.5 milyon euro
Oruç ne zaman 2023 | Oruç ne zaman başlıyor? Gündem Oruç ne zaman 2023 | Oruç ne zaman başlıyor?
İtalya'dan Oosterwolde'ye büyük övgü Fenerbahçe İtalya'dan Oosterwolde'ye büyük övgü
Valentin Rosier'e İtalya'dan yeni teklif Beşiktaş Valentin Rosier'e İtalya'dan yeni teklif
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor Inter Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor
Mertens'in eşi Kerkhofs'tan ilginç istek Galatasaray Mertens'in eşi Kerkhofs'tan ilginç istek
Jesus'tan Altay'a; 'Sana güveniyorum' Fenerbahçe Jesus'tan Altay'a; "Sana güveniyorum"
Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer için karşı karşıya Fenerbahçe Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer için karşı karşıya
Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü tarihi Gündem Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü tarihi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu
2
PSG'den Mauro Icardi açıklaması
3
Fenerbahçe'de Bruma kiralık gidiyor
4
Galatasaray, Mateta'da mutlu sona yakın
5
MANU, Kim Min-Jae için çok istekli!
6
Volkan Demirel, Fenerbahçe'den transfer istiyor
7
Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe'deki maaşı belli oldu

SON HABERLER

yukarı ok