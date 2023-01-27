Oruç ne zaman 2023 | Oruç ne zaman başlıyor?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2023 yılı ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusu, Ramazan ayında ibadetlerini yapmak isteyen binlerce Müslüman'ın merakla araştırdığı konular arasında. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacağını belli oldu. Peki, ilk 2023 oruç ne zaman tutulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgilerDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle beraber Ramazan ayı tarihi belli oldu.Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.İlk oruç 23 Mart 2023 olmakla beraber, son oruç günü ise 20 Nisan 2023 tarihi olacaktır.Son oruç günü ise 20 Nisan 2023 tarihi olacaktır.Ramazan Bayramı tatili 2023 senesinde cumadan pazara dek 3 gün sürecektir.Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak PazartesiRegaip Kandili - 26 Ocak PerşembeMiraç Kandili - 17 Şubat CumaBerat Kandili – 6 Mart PazartesiRamazan Başlangıcı - 23 Mart PerşembeKadir gecesi - 17 Nisan PazartesiRamazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan CumaRamazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan PazarKurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran SalıKurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran ÇarşambaKurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran PerşembeKurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran CumaKurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran CumartesiHicri Yılbaşı – 19 Temmuz ÇarşambaAşure günü – 28 Temmuz CumaMevlid Kandili - 26 Eylül Salı