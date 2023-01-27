Oruç ne zaman 2023 | Oruç ne zaman başlıyor?

2023 yılı ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusu, Ramazan ayında ibadetlerini yapmak isteyen binlerce Müslüman'ın merakla araştırdığı konular arasında. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacağını belli oldu. Peki, ilk 2023 oruç ne zaman tutulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler ORUÇ NE ZAMAN 2023 BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle beraber Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
İlk oruç 23 Mart 2023 olmakla beraber, son oruç günü ise 20 Nisan 2023 tarihi olacaktır.
Son oruç günü ise 20 Nisan 2023 tarihi olacaktır.
Ramazan Bayramı tatili 2023 senesinde cumadan pazara dek 3 gün sürecektir.
Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi RAMAZAN BAYRAMI
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar KURBAN BAYRAMI
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi HİCRİ YILBAŞI
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı