03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
2-153'
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-380'
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
4-166'
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-182'
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-080'
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
0-054'
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-490'
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Onuralp Çevikkan: "Onana çok büyük bir kaleci"

Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan, Van Spor galibiyeti sonrası konuştu.

calendar 04 Aralık 2025 00:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Onuralp Çevikkan: 'Onana çok büyük bir kaleci'
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un kalecisi Onuralp Çevikkan, grup aşamasına kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Onuralp, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür müsabakaların her zaman zor geçtiğini belirterek, "Kayıpsız atlattığımız için mutluyum. Şimdi inşallah Göztepe maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Andre Onana'nın kendisine etkisi sorulan Onuralp Çevikkan, "Andre çok büyük bir kaleci. Onunla çalışmak benim için mutluluk verici. Antrenmanlarımız gayet güzel ve tempolu geçiyor. Kaleci departmanı olarak birbirimizle bağımızın iyi olması hepimizin performansını artıracaktır diye düşünüyorum. Kendisi kalecilikten önce çok iyi bir insan. Onu tanıdığım için çok mutluyum." diye konuştu.


Geçen sezon iki talihsiz sakatlık yaşadığını dile getiren Onuralp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi el kırığı, ikincisi menüsküs sakatlığı. Sezon başından beri sağlam bir şekilde Allah'a şükür antrenmanlara katılıyorum, kendimi de iyi hissediyorum. Genç kaleciler olarak iyi çalışıyoruz. Trabzonspor'un tarihinde çok büyük kaleciler var. Onların izinden inşallah biz de ilerleyebilirsek süper olur, bütün çalışmalarımız bu yönde."

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin kendisinden övgüyle bahsettiği hatırlatılan Onuralp Çevikkan, "Böyle bir duygu bırakabildiysem ne mutlu bana. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her zaman büyüklerimiz, 'Formanın önündeki arma için yüzde 100 mücadele verirsen arkadaki isim de hatırlanacaktır.' der. O yüzden bizim bütün mücadelemiz Trabzonspor için. Ben de daha fazla süre bulup kendimi geliştirmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
