Önder Karaveli oyuncularını uyardı: 'Milli araya moralli girelim'

Süper Ligde yakaladığı çıkışı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Önder Karaveli, dün takımla özel bir görüşme yaptı.



Takım kaptanlarıyla hafta boyunca sürekli görüş alışverişinde bulunan siyah-beyazlı teknik adam, lige verilecek araya üç puanla girilmesinin önemi üzerinde durdu.



GOL KONUSUNDA ÇÖZÜMLER ARIYOR



Malatya deplasmanından üç puanla dönülmesi halinde, bir galibiyet serisi şansının daha da artacağını vurgulayan Karaveli'nin, özellikle ceza sahasındaki final pasları ve son vuruşlar üzerinde durduğu öğrenildi.



Batshuayi'nin gol atma konusundaki şanssızlığı kırmaya çalışan ve bu oyuncuya her fırsatta sonuna kadar güvendiğini dile getiren Karaveli'nin yine Belçikalı golcüyle yakından ilgilendiği bildirildi.



Girilen pozisyonları gole çevirme konusunda yıldız forveti kenara çekerek değil, onun etrafını daha da açarak çözmeye çalışan tecrübeli çalıştırıcının, Güven Yalçın ve Alex Teixeira gibi santrfor özellikli isimleri de çözümün içine dahil edeceğini söylediği belirtildi.



"MİLLİ ARAYA ORALLİ GİRELİM"



Toplantıda özellikle galibiyet üzerinde duran ve puan kazanarak Antalya'daki kampa gidilmesinin gelecek adına da önemli olduğunu vurgulan siyah-beyazlı teknik adamın, "Lige verilen araya galip gelerek moralli bir şekilde girersek, Antalya dönüşümüzde yakaladığımız seriyi uzun süre sürdürebiliriz" dediği ortaya çıktı.



