Ömer Faruk Beyaz Magdeburg'da da iyi başlayamadı

Ömer Faruk Beyaz geçtiğimiz sezonun başında sansasyonel bir şekilde Fenerbahçe'den ayrılmış ve Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Bundeliga'da büyük hayal kırıklığı yaşayan 18 yaşındaki futbolcu çok az süre almıştı. Bu sezonun başında da Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralanan genç oyuncu ilk maçında 81. dakikada oyuna girebildi.



ÖMER FARUK BEYAZ BÜYÜK UMUTLARLA AYRILMIŞTI



Genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz geçtiğimiz sezon Stuttgart ile sadece 5 maça çıkabilmiş, o mücadelelerde de çok az süre alabilmişti. Fenerbahçe'den daha fazla forma şansı bulmak için ayrılan 18 yaşındaki futbolcu, Almanya'da büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.



ÖMER FARUK BEYAZ FİZİKSEL OLARAK HAZIR DEĞİL



Bu transfer döneminde yeni bir başlangıç için Bundesliga 2 temsilcisi Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımında da fiziksel olarak yeterli görülmedi. Ligin ilk maçında Holstein Klein karşısında 80 dakika kenarda bekletilen genç milli futbolcu geçer not alamadı.



FENERBAHÇE'DE ARGA GÜLER GİBİ OLABİLİRDİ



Fenerbahçe'de büyük umutlarla altyapıdan A Takım'a alınan Ömer Faruk Beyaz, ilk çıktığı maçlarda oyun tarzıyla taraftarların çok heyecanlandığı bir isimdi.



Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı olma unvanını da elinde bulunduran 18 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma çabalarına rağmen takımda kalmamıştı.



Geçtiğimiz sezon Arda Güler'in aldığı şans ile Fenerbahçe'nin as oyuncularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemesi akıllara "Ömer Faruk Beyaz da böyle olabilir miydi?" sorusunu da getiriyor.





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