Omar, iki gözünün de görmeye başladığını açıkladı

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Omar, iki gözünün de görmeye başladığını açıkladı
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05 Aralık 2021 20:08
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Omar Elabdellaoui, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Norveçli futbolcu, paylaşımında, "30 yaşına, her iki gözüm de görerek giriyorum. Hayattaki doğru şeyler için teşekkür etmeyi unutmayın. Dilekleriniz ve destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Omar, daha önce yaptığı paylaşımda Ocak ayında sahalara geri döneceğini söylemişti.


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