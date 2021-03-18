Olimpiyat şampiyonu Nazarov'a 2 yıl men cezası!

Erkekler çekiç atmada olimpiyat şampiyonluğu bulunan Dilshod Nazarov, doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası aldı.



Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, Nazarov'dan 2011 yılında alınan numunelerin geriye dönük analizinde yasaklı madde tespit edildi.



Nazarov'a, doping yaptığı gerekçesiyle 24 Eylül 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl men cezası verildi.



38 yaşındaki Tacik sporcu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkesine olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyayı kazandıran isim olmuştu.



