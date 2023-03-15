Okullar ne zaman kapanacak? 2023 yaz tatili ne zaman başlıyor?

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Kısa süre önce karne sevinci yaşayan binlerce öğrenci bu kez yaz tatili için geri sayıma başladı. Karnelerin e okul üzerinden erkenden verilmesiyle birlikte öğrenciler notlara ulaşmıştı. Peki, 2023 okullar tamamen ne zaman kapanacak?Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sona erecek.Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından okulların açılış tarihlerinin ileri atılması sebebiyle okulların kapanacağı tarih de değişiklik gösterebilir.Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 14-18 Kasım'da uygulandı. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Bakanlık ara tatilin iptal edilmesi veya ertelenmesine yönelik bir açıklama yapmadı.Nisan ara tatili sebebiyle okullar 14 Nisan'da kapanacak ve tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak. MEB'in dönem başında açıkladığı takvim şu şekilde;2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem başlangıcı 12 Eylül 2022Okullarda birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022Yarıyıl Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat (Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası 20 Şubat'ta okullar açıldı)İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından okullar 81 ilde tatil edildi. 71 ilde okullarda eğitim faaliyetleri 20 Şubat'ta başladı.Birinci kategoride bulunan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta, ikinci kategoride bulunan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açıldı.Depremin en çok etkilendiği illerden olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise okullar 27 Mart tarihinde açılacak.