01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
0-135'
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-039'
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
1-138'
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Okan Buruk'tan derbide 3 değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde son maça göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

calendar 01 Aralık 2025 20:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan derbide 3 değişiklik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de haftaya 32 puanla lider giren sarı-kırmızılı ekip, Chobani Stadı'nda 1 puan gerisinde takipçisi sarı-lacivertlilere konuk oldu. Galatasaray, derbiye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Arda Ünyay yer aldı.


Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında iç sahada Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybettikleri müsabakanın başlangıç kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Buruk, Union SG maçına ilk 11'de başlayan Rolan Sallai'den cezası, Ismail Jakobs'tan ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Victor Osimhen'in yokluğunda santrforda görevlendirdiği Mauro Icardi'yi ise yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerlerine Mario Lemina, Kazımcan Karataş ve Victor Osimhen'e formayı teslim etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 28 8 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 30 12 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 14 7 6 1 20 12 27
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 6 5 13 15 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.