Öğretmenler Günü büyük harfle mi yazılır, nasıl yazılır?

Öğretmenler Günü, isminden de belli olduğu üzere yalnızca öğretmenlere ait olan bir gün olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür özel günleri yazıya dökerken çoğunlukla hata yapılmakta ve kelimeler yanlış kullanılmaktadır. Sözcüklerin doğru yazımıyla alakalı çelişkiye düşüldüğünde Türk Dil Kurumunun resmî online sözlük sitesi imdadımıza yetişir. Bu site güncel Türkçe sözlük görevini gördüğünden her kelimenin hem yazımı hem de okunuşu hakkında bilgi alınabilir.Bazı sözcüklerin baş harfi küçük harfle yazılması gerekirken bazılarının ise büyük harf ile başlaması gerekir. Bu bağlamda Öğretmenler Günü küçük mü yazılır konusu gündeme gelir. Türk Dil Kurumuna göre bayramlar, anma günleri ya da kutlama günlerinin isimlerinin baş harfleri her zaman büyük harfle yazılmalıdır. Bu sözcüğün sıklıkla "öğretmenler günü" olarak yazılması doğru değildir. İki kelimeden meydana gelen bu ifadeyi kullanırken yani yazarken baş harflerinin her zaman "Öğretmen Günü" şeklinde büyük harfle başlaması gerekir. Bu önemli bilgileri ele aldığımızda Öğretmenler Günü doğru yazılışı şu şekildedir:⦁ Öğretmenler Günü (doğru kullanım)⦁ Öğretmenler günü (yanlış kullanım)Mesleki yönden sadece öğretmenleri kapsayan bu gün aynı zamanda bir özel gün olarak da bilinmektedir. Her sene 24 Kasım tarihinde Başta Başöğretmeniz olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm değerleri öğretmenlerimizin özel günü olarak kutlanmaktadır. Bu yüzden bu önemli günü yazıyı dökerken doğru bir şekilde yazmak oldukça önemlidir.Öğretmenler Günü yazımı hususunda kararsız kalındığında Türk Dil Kurumunun çevrim içi sözcük sorgulatma imkânı veren sitesi ziyaret edilmektedir. Bu siteye giriş yaptığınızda hem kelimelerin yazım stillerini hem söyleniş biçimlerini hem de anlamlarını öğrenebilirsiniz. Bu bilgiler ışığında Öğretmenler Günü TDK'ye göre her zaman baş harflerinin büyük harfle yazılması gereken bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır.