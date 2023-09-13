ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI MEB EKİM 2023 | MEB öğretmen atamaları branş dağılımı kontenjanları!





SIRANO







ALAN ADI



TABAN



PUAN



KONTENJAN



SAYISI



1



Adalet



50



45



2



AileveTüketiciHizmetleri



50



3



3



Almanca



50



250



4



Arapça



50



440



5



BedenEğitimi



50



1.100



6



BilişimTeknolojileri



50



217



7



Biyoloji



50



450



8



BiyomedikalCihazTeknolojileri



50



21



9



BüroYönetimi/BüroYönetimiveYöneticiAsistanlığı



50



7



10



Coğrafya



50



750



11



Çince



50



1



12



ÇocukGelişimiveEğitimi



50



60



13



Denizcilik/GemiYönetimi



50



14



14



Denizcilik/GemiElektroniği



50



1



15



Denizcilik/GemiMakineleri



50



4



16



DinKültürüveAhlâkBilgisi



50



2.604



17



ElSanatlarıTeknolojisi/ElSanatları



50



89



18



ElSanatlarıTeknolojisi/Nakış



50



22



19



Elektrik-ElektronikTeknolojisi/Elektrik



50



238



20



Elektrik-ElektronikTeknolojisi/Elektronik



50



150



21



EndüstriyelOtomasyonTeknolojileri



50



38



22



Felsefe



50



401



23



FenBilimleri



50



2.064



24



Fizik



50



787



25



Fransızca



50



13



26



Gazetecilik



50



3



27



GelenekselTürkSanatları



50



3



28



GemiYapımı/Gemi İnşa



50



2



29



GemiYapımı/Yatİnşa



50



4



30



GıdaTeknolojisi



50



21



31



GiyimÜretimTeknolojisi/ModaTasarımTeknolojileri



50



48



32



GörselSanatlar



50



602



33



GrafikveFotoğraf/Fotoğraf



50



3



34



GrafikveFotoğraf/Grafik



50



20



35



HalklaİlişkilerveOrganizasyonHizmetleri/Halklaİlişkiler



50



3



36



Harita-Tapu-Kadastro/HaritaKadastro



50



7



37



Harita-Tapu-Kadastro/Tapu



50



1



38



HastaveYaşlıHizmetleri



50



88



39



HayvanSağlığı/HayvanYetiştiriciliğiveSağlığı/HayvanSağlığı



50



27



40



HayvanSağlığı/HayvanYetiştiriciliğiveSağlığı/HayvanYetiştiriciliği



50



13



41



İlköğretimMatematik



50



2.656



42



İmam-HatipLisesiMeslekDersleri



50



430



43



İngilizce



50



2.433



44



İnşaatTeknolojisi/YapıDekorasyon



50



8



45



İnşaatTeknolojisi/YapıTasarım



50



3



46



İspanyolca



50



1



47



İtfaiyecilikveYangınGüvenliği



50



4



48



Kimya/KimyaTeknolojisi



50



552



49



KonaklamaveSeyahatHizmetleri /EğlenceHizmetleri



50



3















16.704









SIRANO







ALAN ADI



TABAN



PUAN



KONTENJAN



SAYISI



50



KonaklamaveSeyahatHizmetleri/KonaklamaveSeyahat



50



30



51



KuyumculukTeknolojisi



50



3



52



LaboratuvarHizmetleri



50



6



53



MadenTeknolojisi



50



3



54



MakineTeknolojisi/MakineveTasarımTeknolojisi/MakineModel



50



2



55



MakineTeknolojisi/MakineveTasarımTeknolojisi/MakineRessamlığı



50



9



56



MakineTeknolojisi/MakineveTasarım Teknolojisi/MakineveKalıp



50



47



57



Matbaa/MatbaaTeknolojisi



50



23



58



Matematik



50



2.317



59



MetalTeknolojisi



50



65



60



MetalurjiTeknolojisi



50



3



61



MobilyaveİçMekanTasarımı



50



92



62



MotorluAraçlarTeknolojisi



50



156



63



MuhasebeveFinansman



50



3



64



Müzik



50



637



65



MüzikAletleriYapımı



50



1



66



OkulÖncesi



50



3.269



67



ÖzelEğitim



50



2.306



68



PlastikTeknolojisi



50



12



69



Psikoloji



50



2



70



Radyo-Televizyon



50



7



71



RaylıSistemlerTeknolojisi/RaylıSistemlerElektrik-Elektronik



50



6



72



RaylıSistemlerTeknolojisi/RaylıSistemlerİnşaat



50



2



73



RaylıSistemlerTeknolojisi/RaylıSistemlerMekatronik



50



4



74



Rehberlik



50



3.604



75



Rusça



50



8



76



Sağlık/SağlıkHizmetleri



50



59



77



SağlıkBilgisi



50



21



78



SanatTarihi



50



10



79



SanatveTasarım/<span sty





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu ve öğretmen atamaları hakkında açıklamalarda bulundu.Öğretmen ihtiyacı hakkında net bir açıklama yapamadıklarını belirten Bakan Tekin, rakamların yaklaşık olduğunu ifade etti. Her yıl sonunda okullardaki ders sayısı, öğrenci sayısı, şube sayısı gibi faktörlere göre öğretmen ihtiyacının hesaplandığını dile getirdi. Şu anki net ihtiyaçlarının 68 bin öğretmen olduğunu söyleyen Bakan Tekin, bu rakamın yıl sonunda değişebileceğini ifade etti.Bakan Tekin, öğretmen ihtiyacını normal koşullarda yetiştiremedikleri için bahar yarıyılının başında yeni atanan öğretmenlerle başlayacaklarını, ekim ayında alınacak öğretmen sayısını ilan edip şubat ayında yeni öğretmenlerin de dahil edileceğini belirtti. Ayrıca, yabancı dil eğitimi, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi alanlarda ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.