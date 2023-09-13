ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI MEB EKİM 2023 | MEB öğretmen atamaları branş dağılımı kontenjanları!

|
SIRANO
|
ALAN ADI
|
TABAN
PUAN
|
KONTENJAN
SAYISI
|
1
|
Adalet
|
50
|
45
|
2
|
AileveTüketiciHizmetleri
|
50
|
3
|
3
|
Almanca
|
50
|
250
|
4
|
Arapça
|
50
|
440
|
5
|
BedenEğitimi
|
50
|
1.100
|
6
|
BilişimTeknolojileri
|
50
|
217
|
7
|
Biyoloji
|
50
|
450
|
8
|
BiyomedikalCihazTeknolojileri
|
50
|
21
|
9
|
BüroYönetimi/BüroYönetimiveYöneticiAsistanlığı
|
50
|
7
|
10
|
Coğrafya
|
50
|
750
|
11
|
Çince
|
50
|
1
|
12
|
ÇocukGelişimiveEğitimi
|
50
|
60
|
13
|
Denizcilik/GemiYönetimi
|
50
|
14
|
14
|
Denizcilik/GemiElektroniği
|
50
|
1
|
15
|
Denizcilik/GemiMakineleri
|
50
|
4
|
16
|
DinKültürüveAhlâkBilgisi
|
50
|
2.604
|
17
|
ElSanatlarıTeknolojisi/ElSanatları
|
50
|
89
|
18
|
ElSanatlarıTeknolojisi/Nakış
|
50
|
22
|
19
|
Elektrik-ElektronikTeknolojisi/Elektrik
|
50
|
238
|
20
|
Elektrik-ElektronikTeknolojisi/Elektronik
|
50
|
150
|
21
|
EndüstriyelOtomasyonTeknolojileri
|
50
|
38
|
22
|
Felsefe
|
50
|
401
|
23
|
FenBilimleri
|
50
|
2.064
|
24
|
Fizik
|
50
|
787
|
25
|
Fransızca
|
50
|
13
|
26
|
Gazetecilik
|
50
|
3
|
27
|
GelenekselTürkSanatları
|
50
|
3
|
28
|
GemiYapımı/Gemi İnşa
|
50
|
2
|
29
|
GemiYapımı/Yatİnşa
|
50
|
4
|
30
|
GıdaTeknolojisi
|
50
|
21
|
31
|
GiyimÜretimTeknolojisi/ModaTasarımTeknolojileri
|
50
|
48
|
32
|
GörselSanatlar
|
50
|
602
|
33
|
GrafikveFotoğraf/Fotoğraf
|
50
|
3
|
34
|
GrafikveFotoğraf/Grafik
|
50
|
20
|
35
|
HalklaİlişkilerveOrganizasyonHizmetleri/Halklaİlişkiler
|
50
|
3
|
36
|
Harita-Tapu-Kadastro/HaritaKadastro
|
50
|
7
|
37
|
Harita-Tapu-Kadastro/Tapu
|
50
|
1
|
38
|
HastaveYaşlıHizmetleri
|
50
|
88
|
39
|
HayvanSağlığı/HayvanYetiştiriciliğiveSağlığı/HayvanSağlığı
|
50
|
27
|
40
|
HayvanSağlığı/HayvanYetiştiriciliğiveSağlığı/HayvanYetiştiriciliği
|
50
|
13
|
41
|
İlköğretimMatematik
|
50
|
2.656
|
42
|
İmam-HatipLisesiMeslekDersleri
|
50
|
430
|
43
|
İngilizce
|
50
|
2.433
|
44
|
İnşaatTeknolojisi/YapıDekorasyon
|
50
|
8
|
45
|
İnşaatTeknolojisi/YapıTasarım
|
50
|
3
|
46
|
İspanyolca
|
50
|
1
|
47
|
İtfaiyecilikveYangınGüvenliği
|
50
|
4
|
48
|
Kimya/KimyaTeknolojisi
|
50
|
552
|
49
|
KonaklamaveSeyahatHizmetleri /EğlenceHizmetleri
|
50
|
3
|
|
|
|
16.704
|
SIRANO
|
ALAN ADI
|
TABAN
PUAN
|
KONTENJAN
SAYISI
|
50
|
KonaklamaveSeyahatHizmetleri/KonaklamaveSeyahat
|
50
|
30
|
51
|
KuyumculukTeknolojisi
|
50
|
3
|
52
|
LaboratuvarHizmetleri
|
50
|
6
|
53
|
MadenTeknolojisi
|
50
|
3
|
54
|
MakineTeknolojisi/MakineveTasarımTeknolojisi/MakineModel
|
50
|
2
|
55
|
MakineTeknolojisi/MakineveTasarımTeknolojisi/MakineRessamlığı
|
50
|
9
|
56
|
MakineTeknolojisi/MakineveTasarım Teknolojisi/MakineveKalıp
|
50
|
47
|
57
|
Matbaa/MatbaaTeknolojisi
|
50
|
23
|
58
|
Matematik
|
50
|
2.317
|
59
|
MetalTeknolojisi
|
50
|
65
|
60
|
MetalurjiTeknolojisi
|
50
|
3
|
61
|
MobilyaveİçMekanTasarımı
|
50
|
92
|
62
|
MotorluAraçlarTeknolojisi
|
50
|
156
|
63
|
MuhasebeveFinansman
|
50
|
3
|
64
|
Müzik
|
50
|
637
|
65
|
MüzikAletleriYapımı
|
50
|
1
|
66
|
OkulÖncesi
|
50
|
3.269
|
67
|
ÖzelEğitim
|
50
|
2.306
|
68
|
PlastikTeknolojisi
|
50
|
12
|
69
|
Psikoloji
|
50
|
2
|
70
|
Radyo-Televizyon
|
50
|
7
|
71
|
RaylıSistemlerTeknolojisi/RaylıSistemlerElektrik-Elektronik
|
50
|
6
|
72
|
RaylıSistemlerTeknolojisi/RaylıSistemlerİnşaat
|
50
|
2
|
73
|
RaylıSistemlerTeknolojisi/RaylıSistemlerMekatronik
|
50
|
4
|
74
|
Rehberlik
|
50
|
3.604
|
75
|
Rusça
|
50
|
8
|
76
|
Sağlık/SağlıkHizmetleri
|
50
|
59
|
77
|
SağlıkBilgisi
|
50
|
21
|
78
|
SanatTarihi
|
50
|
10
|
79
|
SanatveTasarım/<span sty