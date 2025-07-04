ÖGG sınav sonuçları için beklenen tarih! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 115. Temel Eğitim ile 91. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) yazılı sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların erişimine sunuldu. Şimdi gözüken merak konusu ise sınav sonuçlarının açıklanma tarihi.



ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sınav takvimine göre sonuçlar 18 Temmuz 2025 Cuma günü ÖGNET/Onlineİşlemler sistemi üzerinden duyurulacak.



Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile onlineislemler.egm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.



İTİRAZ SÜRECİ



Yazılı sınav sonuçlarına yönelik itirazlar: 21–23 Temmuz 2025



İtiraz değerlendirme sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde paylaşılacak



İtiraz işlemi için adaylardan 350 TL ücret alınacak ve başvurular İl Emniyet Özel Güvenlik Şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.





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