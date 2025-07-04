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ÖGG sınav sonuçları için beklenen tarih! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2025 12:51 -
Güncelleme Tarihi:
04 Temmuz 2025 12:51
ÖGG sınav sonuçları için beklenen tarih! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖGG 115. dönem sınavları gerçekleşti ve adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın tamamlanması ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Sınava katılım gösteren güvenlik adayları, Emniyet Genel Müdürlüğü takvimini inceliyor. Peki, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?
29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 115. Temel Eğitim ile 91. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) yazılı sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların erişimine sunuldu. Şimdi gözüken merak konusu ise sınav sonuçlarının açıklanma tarihi.
ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sınav takvimine göre sonuçlar 18 Temmuz 2025 Cuma günü ÖGNET/Onlineİşlemler sistemi üzerinden duyurulacak.
Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile onlineislemler.egm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.
İTİRAZ SÜRECİ
Yazılı sınav sonuçlarına yönelik itirazlar: 21–23 Temmuz 2025
İtiraz değerlendirme sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde paylaşılacak
İtiraz işlemi için adaylardan 350 TL ücret alınacak ve başvurular İl Emniyet Özel Güvenlik Şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.
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