Haber Tarihi: 04 Temmuz 2025 12:51 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 12:51

ÖGG sınav sonuçları için beklenen tarih! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖGG 115. dönem sınavları gerçekleşti ve adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın tamamlanması ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Sınava katılım gösteren güvenlik adayları, Emniyet Genel Müdürlüğü takvimini inceliyor. Peki, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları için beklenen tarih! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?
Abone Ol
29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 115. Temel Eğitim ile 91. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) yazılı sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların erişimine sunuldu. Şimdi gözüken merak konusu ise sınav sonuçlarının açıklanma tarihi.

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sınav takvimine göre sonuçlar 18 Temmuz 2025 Cuma günü ÖGNET/Onlineİşlemler sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile onlineislemler.egm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

İTİRAZ SÜRECİ

Yazılı sınav sonuçlarına yönelik itirazlar: 21–23 Temmuz 2025

İtiraz değerlendirme sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde paylaşılacak

İtiraz işlemi için adaylardan 350 TL ücret alınacak ve başvurular İl Emniyet Özel Güvenlik Şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

PancakeSwap kapandı mı, neden açılmıyor? SPK'dan erişim yasağı Gündem PancakeSwap kapandı mı, neden açılmıyor? SPK'dan erişim yasağı
Tammy Abraham: 'Boğaz'ın kralı olmayı hedefliyorum' Beşiktaş Tammy Abraham: "Boğaz'ın kralı olmayı hedefliyorum"
Roma'dan Gasperini'ye 100 milyon Euro'luk transfer bütçesi! Roma Roma'dan Gasperini'ye 100 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
Abraham imzayı attı, Ayasofya'ya gitti! Beşiktaş Abraham imzayı attı, Ayasofya'ya gitti!
ÖGG sınav sonuçları için beklenen tarih! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Gündem ÖGG sınav sonuçları için beklenen tarih! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?
Okan Buruk, Davin Sanchez'in vatandaşını istiyor! Galatasaray Okan Buruk, Davin Sanchez'in vatandaşını istiyor!
Jonathan David, Juventus'ta! Juventus Jonathan David, Juventus'ta!
Formula 1 yarışı ne zaman? Formula 1 Britanya GP sıralama turu ve yarış saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Formula 1 yarışı ne zaman? Formula 1 Britanya GP sıralama turu ve yarış saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'den PSG ile çifte pazarlık! Fenerbahçe Fenerbahçe'den PSG ile çifte pazarlık!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jhon Duran'ın imza atmama sebebi belli oldu!
2
Galatasaray'dan forvete İtalya çıkarması!
3
Rodrygo için veda kapıda: Real Madrid ve Xabi Alonso ayrılığa sıcak
4
Barış Alper ayrılırsa, Galatasaray'ın hedefi Mikautadze!
5
Galatasaray'dan Petrovic'e yeni teklif!
6
Fenerbahçe'den Duran sonrası yıldız harekatı!
7
Hull City'ye transfer yasağı: Mali sıkıntılar gündemde

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.