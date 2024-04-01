Haber Tarihi: 01 Nisan 2024 15:54 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 15:54

Nisan memur maaşı ne zaman yatacak? 2024 memur maaşları ne zaman yatacak?

Nisan ayı maaşı ödeme tarihleri, milyonlarca kamu çalışanı ve emekli tarafından merakla bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacakları bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihler belli oldu. Geçtiğimiz bayramda ikramiyelerle birlikte emekli maaşları da hesaplara yatırılmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan'a denk geliyor ve bayram öncesindeki 1.5 günlük süre idari tatil ilan edildi. Maaş ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Peki, Memur ve emekli Nisan ayı maaşları erken mi yatacak? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte, ödemelere ilişkin detaylar…

Nisan memur maaşı ne zaman yatacak? 2024 memur maaşları ne zaman yatacak?
Abone Ol
Memur ve emekli maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Normal şartlarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaplara aktarılıyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını 25 ve 28'i arasında alıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurlara ise maaş ödemeleri 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Nisan ayında emekliler maaşlarıyla beraber bayram ikramiyesi ödemelerini alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin 2-5 Nisan ayında yapılacağını duyurmuştu. Emekliler ise ikramiye ve maaşların aynı tarihte yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki Nisan ayı emekli ve memur maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin detaylar…

Nisan Ayı Emekli ve Memur Maaşları Erken Mi Yatacak?

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılıyor.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.

Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.

Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.

Emekliler Nisan Ayında İkramiye Ödemesi Alacak

16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılının Nisan ayında maaşlarının yanı sıra ikramiye ödemesi de alacak.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi %50 artışla birlikte 3.000 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz Yıl Emekli Maaşları Erken Yatırıldı

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırıldı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor: 'İstifaya davet ediyoruz' Trabzonspor Trabzonspor: "İstifaya davet ediyoruz"
Mario Balotelli: '20 bin kamera var, göremediler' Adana Demirspor Mario Balotelli: "20 bin kamera var, göremediler"
Leicester City, geri döndü! Leicester City Leicester City, geri döndü!
RWA Coinleri - 100X Yapacak En İyi RWA Coinleri 2024 Gündem RWA Coinleri - 100X Yapacak En İyi RWA Coinleri 2024
Tottenham'da Timo Werner belirsizliği Tottenham Tottenham'da Timo Werner belirsizliği
Frimpong için Manchester derbisi! Manchester City Frimpong için Manchester derbisi!
Dolar neden düşüyor? 1 Nisan 2024 Dolar düştü mü? Gündem Dolar neden düşüyor? 1 Nisan 2024 Dolar düştü mü?
Joe Worrall, Championship ekiplerinin radarında Beşiktaş Joe Worrall, Championship ekiplerinin radarında
Nisan memur maaşı ne zaman yatacak? 2024 memur maaşları ne zaman yatacak? Gündem Nisan memur maaşı ne zaman yatacak? 2024 memur maaşları ne zaman yatacak?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Trabzonspor - Fenerbahçe sevkleri açıklandı!
2
PFDK'ye sevk edilen isimleri kaç maç ceza bekliyor?
3
Osayi Samuel'den flaş paylaşım!
4
Sevilla'da Marcao kararı
5
PFDK'den Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye kötü haber!
6
Lazio, Rade Krunic'i istiyor
7
Tanguy Ndomdele Ada'da gündem oldu

SON HABERLER

yukarı ok