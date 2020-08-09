Nihat Özdemir: '2020/21 Emre Gönlüşen Sezonu'

Önder Özen: "Derinliği olan bir insandı Emre Gönlüşen. Genç yaşına rağmen dolu, engin bir kardeşimdi. Herkesin başı sağolsun." pic.twitter.com/35xOiGm8bs



— Sporx (@sporx) August 9, 2020

Metin Tekin: "Bu insanı tanımalıydınız! Emre Gönlüşen için söylüyorsunuz bunu. İyi ki tanımışım Emre'yi." pic.twitter.com/7XwgkPFWcK



— Sporx (@sporx) August 9, 2020

Rıdvan Dilmen: "Emre Gönlüşen çok özel bir kardeşimizdi, çok çok özel. Ben hastaneye moral vermeye gitmiştim, bana moral verdi. Hayat dolu, pozitif bir insandı. Çok güzel izler bıraktı." pic.twitter.com/FuNsRMjm0Y



— Sporx (@sporx) August 9, 2020

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, spiker Emre Gönlüşen'in hayatını kaybetmesi sonrası gazeteci İbrahim Seten'e konuştu.Nihat Özdemir, "Başımız sağolsun. İlk yönetim kurulu toplantısında 2020/21 sezonunun 'Emre Gönlüşen Sezonu' olması konusunu gündeme getireceğim. Ben sıcak bakıyorum." ifadelerini kullandı.Spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, beIN SPORTS ve spor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."Başarılı spor spikeri Emre Gönlüşen'i kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerizSpor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz."Spor spikeri Emre Gönlüşen'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Türk futbolunun başı sağ olsun..."Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum'a Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Gönlüşen'e Allah'tan rahmet; ailesine, spor camiasına ve beIN SPORT'a başsağlığı dileriz.