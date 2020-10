New York Knicks için Paul George iddiası!

New York Knicks'in, LA Clippers süperstarı Paul George ile takas yapabilme şansı olduğu iddia edildi.



Clippers, takımı bir araya getirdikten sadece bir sezon sonra, her şeyi parçalamanın eşiğinde. Trajik bir hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından, ikinci yıldızları George'un da dahil olabileceği takım için değişiklikler, ufukta olabilir.



Etkileyici olmayan performansı, başarısızlıklarının büyük bir bileşeniydi ve liderlik yetenekleriyle ilgili sürekli sorular geliyordu.



The New York Post'tan Marc Berman, yazdığı bir makalede, Knicks'in 30 yaşındaki yıldızı almasının birkaç yolunu şöyle açıkladı:



"Clippers'ın Denver'a 3-1'den seriyi vermesinden sonra, George'un, özellikle kendi hayal kırıklığı yaratan performanslarından sonra, sinirleri bozan bir maç sonrası konuşmasıyla takım arkadaşlarını rahatsız ettiği bildirilmişti. Takım sahibi Steve Ballmer'ın çok öfkelendiği, herkesi takas etmek ve tüm antrenörleri kovmakla tehdit ettiği söylenmişti. Doc Rivers ilk zayiat oldu.



"Knicks, Marcus Morris Clippers'a takaslandıktan beri, ilk beşte oynayabilecek bir kısa forvete ihtiyaç duyuyor. Düşük enerjili savunması nedeniyle Kevin Knox, en fazla skorer bir altıncı adam olabilir. Bu, George'un 30 yaşında ve en verimli döneminde olduğundan ötürü, Knicks'in RJ Barrett veya Mitchell Robinson'ı ortaya koyması gerekeceği bir anlaşma olabilir. Dört yıllığı 136.9 milyon dolarlık anlaşmasının üçüncü yılında olan George, bu sezon 35.4 milyon dolar kazanmıştı. Son sezonunda bir oyuncu opsiyonu bulunduğundan ötürü, George gelecek sezondan sonra serbest oyuncu olabilir."



Bu yılı 21-45 derecesiyle tamamladıktan sonra, Knicks 2020 ölü sezonundaki yıldız arayışlarına devam edecek.



PG, bu sezon %43 şut isabetiyle maç başına 21.5 sayı, 5.7 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları kaydetmişti.