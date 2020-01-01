Nets ve Pelicans, Jrue Holiday için görüşmüşler!

Brooklyn Nets ve New Orleans Pelicans'ın, geçtiğimiz Şubat ayında bir Jrue Holiday takası olasılığı hakkında konuştukları bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Hoop Collective podcast'inde şunları söyledi:



"Sanırım bu görüşmeler rapor edilmişti. Ama eğer haber yapılmadıysa, Şubat ayında Nets ve Pelicans arasında bir görüşme olduğunu bir yerde öğrendim - bir yöneticiden olduğunu düşünmüyorum, belki de öyleydi."



"Pelicans'ın onu takas edeceğine %100 ikna olmadım. Sanırım bu onlar için sadece bir seçenek. Bence bu aynı zamanda işe alacakları koça ve koçun oynamak istediği biçime de bağlı. Ama geçen sezon yokluyorlardı."



Brooklyn ve New Orleans, önceki sezonun son takas tarihine kadar bir anlaşmaya varamamış olsalar da, Holiday'in 2020-21 sezonunda sözleşmesinin muhtemel olarak sona erebileceği nedeniyle (oyuncu opsiyonu var), Pelicans'ın ölü sezonda bir takas yapma fikrini yeniden gözden geçirmesi olası görünüyor.



