Nesibe Aydın, Elazığ deplasmanında galip!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Nesibe Aydın, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare ile karşılaştı.
Mücadeleyi Nesibe Aydın 79-62 kazandı.
Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Serhat Büker, Mehmet Burak Anlatıcı, Uğur Akyıldız
Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 11, Nur Nihan Dabakoğlu 8, Melike Yalçınkaya 6, Modiri 21, Vintsilaiou 7, Aysel Bakır 9, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın
Nesibe Aydın: Thomas 7, Snytsina 4, Nacickaite 29, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Harika Gözde Eldaş 8, Meltem Yıldızhan 21, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Merve Uygül, Gizem Kaymaz
1. Periyot: 14-25
Devre: 28-52
3. Periyot: 42-60
Mücadeleyi Nesibe Aydın 79-62 kazandı.
Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Serhat Büker, Mehmet Burak Anlatıcı, Uğur Akyıldız
Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 11, Nur Nihan Dabakoğlu 8, Melike Yalçınkaya 6, Modiri 21, Vintsilaiou 7, Aysel Bakır 9, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın
Nesibe Aydın: Thomas 7, Snytsina 4, Nacickaite 29, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Harika Gözde Eldaş 8, Meltem Yıldızhan 21, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Merve Uygül, Gizem Kaymaz
1. Periyot: 14-25
Devre: 28-52
3. Periyot: 42-60