Haber Tarihi: 10 Ağustos 2023 17:35 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 17:35

Neftçi Bakü Beşiktaş CANLI İZLE, BJK Neftçi Bakü maçı link

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle, S Sport Plus izle izleme detayları belli oldu.UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Beşiktaş, Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, deplasmanda gerçekleşecek olan maçtan garip ayrılıp avantaj elde etmek istiyor. Maça saatler kala yayın kanalı araştırılmaya başladı.Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı S Sport canlı izle (Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı şifresiz yayın) Neftçi Bakü - BJK maçı canlı yayın' araması yapıyor. Peki, Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman?, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Neftçi Bakü Beşiktaş CANLI İZLE, BJK Neftçi Bakü maçı link
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Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. 'Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı S Sport canlı izle (Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı şifresiz yayın) BJK Neftçi Bakü maçı canlı yayın' Beşiktaş - Neftçi Bakü maçında görev alacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE, S SPORT PLUS İZLE
Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz S Sport Plus linki! Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE -  TIKLAYINIZ








NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu heyecanı devam ediyor.

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak.

Bir önceki turda Tirana ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı kulüp toplamda 5-1 galip gelerek bir üst tura yükseldi.


Beşiktaş, deplasmanda gerçekleşecek olan Neftçi Bakü karşılaşmasını kazanıp avantaj elde etmek istiyor.

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus ve Haber Global'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Neftçi karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku ile sakatlıklarını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ile Cenk Tosun, takımdaki yerlerini alamayacak. Yeni transfer Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ın Neftçi ile yapacağı 2 maç için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan ve Haber Global'den yayımlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

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Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal, Cenk Tosun ve cezalı Masuaku forma giyemeyecek. Öte yandan yeni transfer Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.



Bu tura nasıl geldiler?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.

233. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 233. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 304 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.



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