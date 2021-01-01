NBA'de bu gece iki maç daha ertelendi!

Utah Jazz ile Washington Wizards arasında Capital One Arena'da ve Orlando Magic ile Boston Celtics arasında TD Garden'da bu gece yapılması planlanan NBA maçlarının, ligin Sağlık ve Güvenlik Protokolleri uyarınca ertelendikleri duyuruldu.



Wizards'ın devam eden temas takibi nedeniyle, takımda bu akşamki Jazz maçında oynamak için gerekli sekiz oyuncuya sahip olmadığı belirtildi.



Celtics'te ise süregelen testler ve temas takibi nedeniyle, takımın bu akşam Orlando'ya karşı oynanacak maç için, aynı şekilde gerekli kılınan sekiz oyuncuya sahip olmadığı kaydedildi.



