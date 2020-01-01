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NBA, takım antrenmanlarını bekletmek istiyor

NBA'in, takımların Orlando'daki Disney World'e gelene kadar takım antrenmanlarını bekletmeyi tercih ettikleri bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, takımların Orlando'daki Disney World'e gelene kadar takım antrenmanlarını bekletmeyi tercih ettikleri bildirildi.

Lig, kendi çevresindeki KOVID-19 salgını olasılığını daha iyi kontrol edebileceğini ve en aza indirebileceğini düşünüyor.

NBA, takımları beklemeye zorlamakta başarılı olursa, Orlando'ya gelene kadar hiçbir antrenman kampı gerçekleşmeyecektir.

Lig yöneticileri, grup egzersizlerine Disney World'e gelmeden önce bir noktada izin verileceğini tahmin ediyorlar.

Bir GM, konuyla ilgili "Bir takvim belirlendikten sonra ligin bu planı gözden geçirmesini bekliyorum. Adam Silver aptal değil." şeklinde konuştu.


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