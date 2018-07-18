NBA, 2019 sezonunun ilk haftasının yayın akışını yayınladı!

NBA, 2018-19 sezonunun başlamasına birkaç ay kala ilk haftanın, Noel gününün ve Martin Luther King gününün ulusal TV yayın akışını yayınladı.
Karşılaşmaların hepsi NBA League Pass aracılığıyla izlenebilir! İLK HAFTA 16 Ekim Salı:
Philadelphia 76ers - Boston Celtics
Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors 17 Ekim Çarşamba:
New Orleans Pelicans - Houston Rockets
Dallas Mavericks - Phoenix Suns 18 Ekim Perşembe:
Chicago Bulls - Philadelphia 76ers
Los Angeles Lakers - Blazers 19 Ekim Cuma:
Boston Celtics - Toronto Raptors
Golden State Warriors - Utah Jazz 20 Ekim Cumartesi:
Toronto Raptors - Washington Wizards
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 21 Ekim Pazar:
Houston Rockets - LA Clippers NOEL
Milwaukee Bucks - New York Knicks,
Oklahoma City Thunder - Houston Rockets
Philadelphia 76ers - Boston Celtics
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors
Portland Trail Blazers - Utah Jazz MARTIN LUTHER KING GÜNÜ
New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies
Houston Rockets - Philadelphia 76ers
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers