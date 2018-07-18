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NBA, 2019 sezonunun ilk haftasının yayın akışını yayınladı!

NBA, 2018-19 sezonunun başlamasına birkaç ay kala ilk haftanın, Noel gününün ve Martin Luther King gününün ulusal TV yayın akışını yayınladı.

NBA, 2018-19 sezonunun başlamasına birkaç ay kala ilk haftanın, Noel gününün ve Martin Luther King gününün ulusal TV yayın akışını yayınladı.

Karşılaşmaların hepsi NBA League Pass aracılığıyla izlenebilir!


İLK HAFTA

16 Ekim Salı:

Philadelphia 76ers - Boston Celtics

Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors


17 Ekim Çarşamba:

New Orleans Pelicans - Houston Rockets

Dallas Mavericks - Phoenix Suns


18 Ekim Perşembe:

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers - Blazers


19 Ekim Cuma:

Boston Celtics - Toronto Raptors

Golden State Warriors - Utah Jazz


20 Ekim Cumartesi:

Toronto Raptors - Washington Wizards

Houston Rockets - Los Angeles Lakers


21 Ekim Pazar:

Houston Rockets - LA Clippers


NOEL

Milwaukee Bucks - New York Knicks,

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets

Philadelphia 76ers - Boston Celtics

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors

Portland Trail Blazers - Utah Jazz


MARTIN LUTHER KING GÜNÜ

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies

Houston Rockets - Philadelphia 76ers

Golden State Warriors - Los Angeles Lakers




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