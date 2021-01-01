Myers: "Bunu söylememem lazım ama Jokic'i izlemek bir zevk!"

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic için "izlemek bir zevk" yorumunu getirdi.



Myers, Nuggets muhabiri Chris Dempsey'e, geçtiğimiz sezonun MVP'sini izlemenin "bir zevk" olduğunu belirtti:



"Golden State GM'i Bob Myers, az önce Warriors yayınında 'Diğer takımın oyuncuları hakkında konuşmamam gerekiyor ama Jokic'i izlemek bir zevk' dedi."



Myers'ın "konuşmamam gerekiyor" ifadesi, NBA'in 'ayartma' suçu nedeniyle para cezasına çarptırılabilmesi riskinden geliyor. Örnek olarak, geçtiğimiz haftalarda Warriors sahibi Joe Lacob, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons hakkında yaptığı yorumlardan sonra 50 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.



