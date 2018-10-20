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Muslera'ya 1 haftada 2 penaltı şoku!

Bursaspor karşısında penaltı atışını kurtaran Galatasaray kalecisi Muslera, geçen hafta da Güney Kore'nin penaltısını çıkarmıştı. Ancak her ikisinde de dönen topları rakip tamamladı.

Kaynak: Milliyet
Muslera'ya 1 haftada 2 penaltı şoku!
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20 Ekim 2018 04:27
Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, bir hafta içinde iki penaltı şanssızlığı üst üste yaşadı.

Uruguay'ın geçen hafta Güney Kore ile yaptığı hazırlık maçında bir penaltı atışını kurtaran Muslera, dün gece Bursaspor'un da beyaz noktadan vuruşunu çıkarmayı başardı.

Önce Seul, sonra İstanbul'da

Ancak ilki Seul'de, ikincisi İstanbul'da olmak üzere her iki penaltı atışında da pozisyonun devamında dönen topu rakip oyuncuların tamamlamasını engelleyemedi. 32 yaşındaki kaleci, kurtardığı iki penaltıya rağmen iki golü kalesinde gördü.

İkisini de sağından çıkardı

Takım arkadaşlarının pozisyonu takip etmemesi nedeniyle şanssızlık yaşayan Muslera, Bursasporlu Aytaç Kara'nın vuruşunda olduğu gibi Güney Koreli Heung-Min Son'un vuruşunu da sağına yatarak tokatlamıştı.

Golsüz giderken, 1-0 oldular

Her iki penaltı vuruşu arasında bir başka benzerlik daha dikkat çekti. İki pozisyon da maçlar golsüz devam ederken meydana geldi, ardından fileleri bulan toplarla Muslera'nın takımları Uruguay ve Galatasaray 1-0 geriye düştü.

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