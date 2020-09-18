Murray, sosyal adaletsizliğe karşı mücadelede aktif kalmayı planlıyor

Denver Nuggets'ın yıldızı Jamal Murray, odaklanmaya devam etmenin ve platformunu sosyal adaletsizlik ve ırk ayrımcılığına karşı savaşmak için kullanmanın önemi hakkında konuştu.



Murray, playofflar boyunca, polis tarafından öldürülen iki Afroamerikalı olan George Floyd ve Breonna Taylor'ın resimlerinin bulunduğu ayakkabılar giymiş ve Black Lives Matter'ın nedeniyle ilgili röportajlarda açık sözlü olmuştu.



Nuggets yıldızı, Los Angeles Lakers'a karşı oynayacağı Batı Finali serisinin 1. maçından önce şunları söyledi:



"Bu konudaki odağımızı kaybetmek istemiyoruz, yani bununla alakalı hala tişörtlerimizi ve ayakkabılarımızı giyeceğiz. Bu olay benden ve bizden daha büyük bir şey ve değişim yaratmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."



Kentucky eyaletinin Louisville şehri, Taylor'ın ailesine 12 milyon ABD doları ödemeyi ve bir anlaşmanın parçası olarak polis uygulamalarını yeniden düzenlemeyi kabul etmişti.



Murray, bu konuyla ilgili de şunları ekledi:



"Breonna Taylor'ın ailesi için istenen adaleti yerine getirmediğini biliyorum ama aldıkları 12 milyon dolar da bir şeydir. O aile için bunu yaptıklarına sevindim. Dikkat çekilmesi gereken bu tarz şeylere ışık tutmaya devam edeceğiz."



Murray hala sosyal konulara odaklanmaya çalışıyor ve aynı zamanda sahadaki oyunuyla Nuggets'a liderlik ediyor.



Playofflarda maç başına 27.1 sayı, 6.4 asist ve 5 ribaund ortalamaları bulunan Murray'nin üçlük çizgisi gerisinden şut isabeti %49 iken, genel olarak %50 isabetle oynuyor.



