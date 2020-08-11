'Muriqi 25 ederse Sörloth en az 30 milyon euro!'

Trabzonspor'da gösterdiği performansla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken ve Crystal Palace'ı da pişman eden Alexander Sörloth, yeni sezonda da Bordo-Mavili formayı giyecek.Norveçliyi satmak istemeyen Trabzonspor da yönetimin "Satmayacağız ama Vedat Muriqi 25'e satılırsa, Sörloth en az 30 milyon euro eder. Bu fiyat veren olursa bonservisini alıp satarız" dediği belirtildi.Alexander Sörloth bu sezon 49 maçta 33 gol ve 11 asistle oynadı