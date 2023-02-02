Müge Anlı eşinden ayrıldı mı? Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

Müge Anlı, evlilik haberini "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum" diyerek duyurmuştu.Şinasi Yüzbaşıoğlu, Niğde doğumludur ve 58 yaşındadır. Ankara Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunu olan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2016-2017 tarihleri arasında Üsküdar Araştırma Amirliği görevinde bulunmuştur. Ardından Adana Emniyet Müdürlüğünde görev almıştır. Çevresinde sevilen, babacan ve dürüst bir insan olarak anılmaktadır.2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev almaktadır.