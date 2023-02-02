Haber Tarihi: 02 Şubat 2023 16:14 - Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 16:14

Müge Anlı eşinden ayrıldı mı? Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

Uzun bir süredir ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, evleneceğini duyurmasının ardından elini bir hayli çabuk tuttu. Geçtiğimiz hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu, evleneceğini duyuran Anlı, kısa bir süre sonra kına yapmıştı, nikah masasına da kısa sürede oturdu. Sosyal medyada Müge Anlı'nın eşi ile ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu olay ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Müge Anlı eşinden ayrıldı mı? Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
Abone Ol
Müge Anlı, evlilik haberini "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum" diyerek duyurmuştu.
ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Niğde doğumludur ve 58 yaşındadır. Ankara Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunu olan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2016-2017 tarihleri arasında Üsküdar Araştırma Amirliği görevinde bulunmuştur. Ardından Adana Emniyet Müdürlüğünde görev almıştır. Çevresinde sevilen, babacan ve dürüst bir insan olarak anılmaktadır.
 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev almaktadır.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Galatasaray'dan puan farkı göndermesi Futbol Galatasaray'dan puan farkı göndermesi
Jorge Jesus, kırmızı kart gördü Fenerbahçe Jorge Jesus, kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Adana'da 2 puan bıraktı Fenerbahçe Fenerbahçe Adana'da 2 puan bıraktı
Stanojevic: 'Konya'dan özür diliyorum' Konyaspor Stanojevic: "Konya'dan özür diliyorum"
Emre Belözoğlu: 'En kötü futbolumuz' Medipol Başakşehir Emre Belözoğlu: "En kötü futbolumuz"
Çağdaş Atan: 'Onur Bulut henüz gitmedi' Transferler Çağdaş Atan: "Onur Bulut henüz gitmedi"
Kasımpaşa, Fabiano Silva'yı kiraladı Transferler Kasımpaşa, Fabiano Silva'yı kiraladı
Fatih Tekke: 'İşimiz kolay değil' İstanbulspor Fatih Tekke: "İşimiz kolay değil"
Açıkalın: 'Yerimiz de puanımız da gayet iyi' Kayserispor Açıkalın: "Yerimiz de puanımız da gayet iyi"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe değil Kasımpaşa!
2
Adana Demirspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler
3
Beşiktaş'ta sırada Djenepo var!
4
Yusuf Demir'e Kasımpaşa talip oldu
5
Mert Müldür için son görüşme
6
Amir Hadziahmetovic için Galatasaray itirafı
7
Okan Buruk'tan transfer talebi!

SON HABERLER

yukarı ok