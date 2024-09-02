Haber Tarihi: 02 Eylül 2024 02:24 - Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024 02:24

Müge Anlı bugün var mı? yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi başlıyor. Haziran ayında bir sezonu daha geride bırakan Müge Anlı ile Tatlı Sert, eylül ayının ilk haftasında ekranlara merhaba diyecek. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Müge Anlı bugün var mı? yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi yayımlanan tanıtımlarla duyuruldu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı program, özellikle işlediği kayıp ve aydınlattığı sayısızız cinayetlerle gündemden düşmezken, Anlı ve ekibi bu hassas konuları büyük titizlikle işliyor.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

28 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Eylül Pazartesi ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonun ilk bölümü saat 10.00'da izleyicilerle buluşacak.
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