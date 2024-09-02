Müge Anlı bugün var mı? yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi yayımlanan tanıtımlarla duyuruldu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı program, özellikle işlediği kayıp ve aydınlattığı sayısızız cinayetlerle gündemden düşmezken, Anlı ve ekibi bu hassas konuları büyük titizlikle işliyor.



MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?



28 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Eylül Pazartesi ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonun ilk bölümü saat 10.00'da izleyicilerle buluşacak.

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