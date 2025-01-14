Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 14 Ocak 2025

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Ayrıca LPG (otogaz) fiyatlarına da yakın zamanda zam yapılması bekleniyor.

Son dönemde otoyol, köprü, hızlı tren, sigara ve alkol fiyatlarına yapılan zamların ardından, akaryakıt zammı vatandaşları bir kez daha sarsacak. Motorin ve benzinde rekor artış için geri sayım başladı.

Motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışla 50 TL sınırına dayanacak. Benzinin litre fiyatında ise 1,56 TL'lik bir artış yaşanacak. Zamlı tarifenin, son dakikada bir değişiklik olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Petrol ana dağıtım şirketleri, Koç Holding'e bağlı Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR'ın iştiraki STAR Rafineri'nin yeni fiyatlar için hazırlıklara başladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarında ani bir düşüş yaşanmadığı ya da hükümet tarafından müdahale edilmediği takdirde, zamların pompaya yansıyacağını ifade ediyor. LPG fiyatlarına da ilerleyen günlerde zam yapılması bekleniyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.