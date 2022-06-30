Morutan'a Süper Lig'den sürpriz talip!

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Olimpiu Morutan'ın gelişmesi ve düzenli olarak forma giymesi için kiralanması planlanıyor…



SÜRPRİZ GÖRÜŞME



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da kiralanması için onay verdiği Morutan'ın menajerinin de önümüzdeki günlerde Ankaragücü ile yapılacak görüşmelerde yer alması bekleniyor.



BEKLENTİ HALEN BÜYÜK



Bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen ve Aslan'da 4 yıl daha anlaşması bulunan Rumen oyuncudan halen beklentinin büyük olduğu biliniyor. Sarı kırmızılı Yönetimin kiralayacağı oyuncusu için "11'de oynama garantisi" isteyeceği de konuşuluyor.



Geçen sezon başında transfer edilen Morutan bir türlü istenilen performansı sergileyememiş ve sonrasında ise mental problemler yaşamıştı. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu transfer edildiği ilk dönemde maçlara ilk 11'de başlasa da ilerleyen dönemlerde kadrodan kesilmişti.



Galatasaray, geçen sezonun başında Morutan için 3.5, Cicaldau için ise 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı-kırmızılılar toplamda 10 milyon Euro bonservis ödediği iki yıldızdan beklediği performansı alamamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ