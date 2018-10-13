Fransa Ligi'nde sezona oldukça kötü başlayan Monaco'da Leonardo Jardim'in görevine son verilmesinin ardından yeni teknik direktör resmen belli oldu.
2021 YILINA KADAR ANLAŞTILAR
Monaco Kulübü'nden yapılan açıklamada, bir zaman altyapıda forma giyen sonrasında 1994-1999 yılları arasında A Takım formasını terleten Thierry Henry ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Fransız ekibinin sosyal medya hesabından "Thierry Henry evine dönüyor. Sonsuza kadar Monaco!" açıklaması yapılırken, 41 yaşındaki teknik adamla 2021 yılının Haziran ayına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
HENRY'NİN YARCIMLARI AÇIKLANDI!
Belçika Milli takımı'nda Roberto Martinez'in yardımcısı olan Thierry Henry, Monaco'da ilk kez 'birinci adam' olacak. Öte yandan yapılan açıklamada Henry'nin yardımcılarının Benfica U23 Takımı Teknik direktörü Joao Carlos Valado Tralhao ve Arsenal Akademisi'nden Patrick Kwame Ampadu'nun olduğu duyuruldu.
"ONA GÜVENİYORUZ, İNANIYORUZ"
Monaco Başkanı Vadim Vasilyev, Henry ile anlaşmalarıyla ilgili olarak "Futbol hakkındaki bilgisi, oyun tutkusunu, onun yüksek standartları ve renklerimize duyduğu bağlılık nedeniyle bu kararı veri. Thierry yeni görevinin farkında ve bu iş için oldukça istekli. O takıma yeni bir dinamik kazandıracak, buna güveniyoruz, ona inanıyoruz" dedi.
HENRY: "SABIRSIZLANIYORUM"
Thierry Henry ise "İlk olarak, benim için çok özel olan bu takımı çalıştırma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Monaco'ya geri döndüğüm için çok mutluyum ve karşımıza çıkabilecek zorluklara baş etmek için kararlıyım. Takımla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
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2021 YILINA KADAR ANLAŞTILAR
Monaco Kulübü'nden yapılan açıklamada, bir zaman altyapıda forma giyen sonrasında 1994-1999 yılları arasında A Takım formasını terleten Thierry Henry ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Fransız ekibinin sosyal medya hesabından "Thierry Henry evine dönüyor. Sonsuza kadar Monaco!" açıklaması yapılırken, 41 yaşındaki teknik adamla 2021 yılının Haziran ayına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
HENRY'NİN YARCIMLARI AÇIKLANDI!
Belçika Milli takımı'nda Roberto Martinez'in yardımcısı olan Thierry Henry, Monaco'da ilk kez 'birinci adam' olacak. Öte yandan yapılan açıklamada Henry'nin yardımcılarının Benfica U23 Takımı Teknik direktörü Joao Carlos Valado Tralhao ve Arsenal Akademisi'nden Patrick Kwame Ampadu'nun olduğu duyuruldu.
"ONA GÜVENİYORUZ, İNANIYORUZ"
Monaco Başkanı Vadim Vasilyev, Henry ile anlaşmalarıyla ilgili olarak "Futbol hakkındaki bilgisi, oyun tutkusunu, onun yüksek standartları ve renklerimize duyduğu bağlılık nedeniyle bu kararı veri. Thierry yeni görevinin farkında ve bu iş için oldukça istekli. O takıma yeni bir dinamik kazandıracak, buna güveniyoruz, ona inanıyoruz" dedi.
HENRY: "SABIRSIZLANIYORUM"
Thierry Henry ise "İlk olarak, benim için çok özel olan bu takımı çalıştırma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Monaco'ya geri döndüğüm için çok mutluyum ve karşımıza çıkabilecek zorluklara baş etmek için kararlıyım. Takımla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
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