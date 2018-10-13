2021 YILINA KADAR ANLAŞTILAR

HENRY'NİN YARCIMLARI AÇIKLANDI!

"ONA GÜVENİYORUZ, İNANIYORUZ"

HENRY: "SABIRSIZLANIYORUM"

Fransa Ligi'nde sezona oldukça kötü başlayan Monaco'da Leonardo Jardim'in görevine son verilmesinin ardından yeni teknik direktör resmen belli oldu.Monaco Kulübü'nden yapılan açıklamada, bir zaman altyapıda forma giyen sonrasında 1994-1999 yılları arasında A Takım formasını terleten Thierry Henry ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.Fransız ekibinin sosyal medya hesabından "Thierry Henry evine dönüyor. Sonsuza kadar Monaco!" açıklaması yapılırken, 41 yaşındaki teknik adamla 2021 yılının Haziran ayına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.Belçika Milli takımı'nda Roberto Martinez'in yardımcısı olan Thierry Henry, Monaco'da ilk kez 'birinci adam' olacak. Öte yandan yapılan açıklamada Henry'nin yardımcılarının Benfica U23 Takımı Teknik direktörü Joao Carlos Valado Tralhao ve Arsenal Akademisi'nden Patrick Kwame Ampadu'nun olduğu duyuruldu.Monaco Başkanı Vadim Vasilyev, Henry ile anlaşmalarıyla ilgili olarak "" dedi.Thierry Henry ise "" ifadelerini kullandı.