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MJ, Longley'yi The Last Dance'e dahil etmediği için pişman

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, eski takım arkadaşı Luc Longley'yi 'The Last Dance' belgeselinin dışında bıraktığı için pişman olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, eski takım arkadaşı Luc Longley'yi 'The Last Dance' belgeselinin dışında bıraktığı için pişman olduğunu söyledi.

The Last Dance'in başarısına rağmen, Jordan belgesel serisinde yapmış olması gerektiği bir değişiklik olduğunu belirtti.

Avustralya Yayın Kurumu'ndan Greg Hassall ve Caitlin Shea ile yaptığı röportajda Jordan, Avustralyalı eski Bulls pivotu Luc Longley'yi 10 bölümlük seriden çıkardığı için duyduğu üzüntüyü dile getirdi:

"Avustralyalıların neden 'Neden Luc'u dahil etmediler?' dediğini anlayabiliyorum. Ve muhtemelen etmeliydik de. Eğer geçmişe dönüp bir şeyi değiştirme şansım olsaydı, muhtemelen değiştireceğim şeylerden biri de bu olurdu."

"ÇOK ŞAŞIRMIŞTIM..."

NBA'de oynayan ilk Avustralyalı olan ve 1996-98 yılları arasında arka arkaya üç şampiyonluk kazanan Bulls takımlarında ilk beş pivotu rolünü üstlenen Longley, ABC'ye belgesele giremediği için hayal kırıklığına uğradığını açıklamıştı:

"Oturup izlediğimde, birbiri ardına bölümlerin hiçbirinde bulunmadığımı görmüştüm. Ve evet, bu beni çok şaşırtmıştı. Benimle röportaj yapmadıkları için seride çok sık gözükmeyi beklemiyordum, ama bundan daha fazla gözükmeyi de bekliyordum açıkçası. Avustralyalı çocukların o takımda oynayan başka bir Avustralyalıyı görebilmeleri için, belgeselde yer almayı isterdim."

Belgeselin yönetmeni Jason Hehir, 52 yaşındaki eski oyuncuyla röportaj yapmak için Batı Avustralya'ya bir film ekibi göndermenin çok pahalı olduğunu söylemiş ve Longley'yi seriden çıkarmanın bütçeyle alakalı olduğunu açıklamıştı.


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