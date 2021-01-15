Milan'da Cagliari öncesi Hakan Çalhanoğlu sıkıntısı!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'da Cagliari maçı öncesi sakatlık problemi yaşanıyor.
Sky - Sports'un haberine göre; kırmızı - siyahlılarda savunma oyuncusu Theo Hernandez ve orta sahada görev yapan Hakan Çalhanoğlu, sakatlıkları nedeniyle son antrenmanda yer almadılar.
İki futbolcunun 18 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Cagliari ile oynanacak karşılaşmada forma giyme ihtimallerinin düşük olduğu ifade edildi.
Sky - Sports'un haberine göre; kırmızı - siyahlılarda savunma oyuncusu Theo Hernandez ve orta sahada görev yapan Hakan Çalhanoğlu, sakatlıkları nedeniyle son antrenmanda yer almadılar.
İki futbolcunun 18 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Cagliari ile oynanacak karşılaşmada forma giyme ihtimallerinin düşük olduğu ifade edildi.