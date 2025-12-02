Milan'a Sergio Ramos önerisi

Meksika ekiplerinden Monterrey forması giyen Sergio Ramos, şubat ayında imza attığı yeni takımından ayrılmaya hazırlanıyor.
Monterrey ile sözleşmesi aralık ayının sonunda bitecek Ramos, kontratının bitmesiyle birlikte Meksika temsilcisinden ayrılmak istiyor.
MILAN'A TRANSFER ÖNERİSİ
Monterrey'den ayrılmak isteyen 39 yaşındaki Ramos, menajerler aracılığıyla İtalyan ekibi Milan'a önerildi.
LUKA MODRIC FAKTÖRÜ
İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'a gitmeye sıcak bakan Sergio Ramos, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Luka Modric ile birlikte yeniden forma giymek istiyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Monterrey forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan İspanyol savunma oyuncusu, 2 kez gol sevinci yaşadı.
