Haber Tarihi: 16 Kasım 2024 04:07 - Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 04:55

Mike Tyson - Jake Paul maçı canlı izle Netflix canlı izle | Mike Tyson vs Jake Paul izle

Mike Tyson - Jake Paul maçı canlı izle Netflix canlı izle | Mike Tyson vs Jake Paul izle... Jake Paul - Mike Tyson dövüşü maçı Netflix canlı izle detayları belli oldı. Jake Paul - Mike Tyson maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul arasındaki karşılaşma, yarın yapılacak. Peki, Jake Paul - Mike Tyson boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir?

Mike Tyson - Jake Paul maçı canlı izle Netflix canlı izle | Mike Tyson vs Jake Paul izle
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Profesyonel ağır sıklet boks dünyasında merakla beklenen Jake Paul ile Mike Tyson karşılaşması, TSİ 04.00'te başlayacak ve Netflix üzerinden canlı yayınlanacak. Bu heyecan verici mücadele, Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecek. Mike Tyson - Jake Paul maçı canlı izle Netflix canlı izle  |  Mike Tyson vs Jake Paul izle

Mike Tyson-Jake Paul izlemek için tıklayınız

Mike Tyson-Jake Paul izle: Netflix canlı izle ücretsiz

Sporseverler, gecenin ana mücadelesi olan Jake Paul ile Mike Tyson maçından önce, üç ayrı karşılaşmayı izleyebilecek. Bu ön mücadeleler; süper orta sıklette Neeraj Goyat ile Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios ile Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor ile Amanda Serrano arasında gerçekleşecek.

MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tyson, kariyerine 2005'te son verdikten sonra, 2020'de gösteri maçı için ringlere döndü. Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'te başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka, 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.

Mike Tyson: Ringlerin Hırçın Efsanesi

Mike Tyson, kariyeri boyunca ringdeki sert ve korkusuz stiliyle rakiplerini ürküten bir isim olarak boks tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 44'ü nakavtla sonuçlanan toplam 50 galibiyet ve 6 yenilgiye sahip olan Tyson, 1986 yılında, henüz 20 yaşındayken Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazandı.

Tyson, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) unvanlarını aynı anda elinde bulunduran ilk ağır sıklet boksörü olarak tarihe geçti. 2005'te profesyonel boks kariyerini sonlandıran Tyson, 15 yıl aradan sonra 2020 yılında gösteri maçı için ringe dönerek izleyicileri tekrar kendisine hayran bıraktı.

Tyson, spor camiasında en çok 1997'de Evander Holyfield ile yaptığı ve Holyfield'ın kulağını ısırarak kopardığı unutulmaz maçla hatırlanır. Bu olay, diskalifiye edilmesine ve spor dünyasında hafızalardan silinmeyecek bir skandala yol açtı. İngiliz spor kanalı Sky Sports, Tyson'ı "Profesyonel ringe çıkan en vahşi dövüşçü" olarak tanımladı.

Jake Paul: YouTube'dan Ringlere

YouTube'da 20,8 milyon aboneye ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip olan Jake Paul, 2018 yılında boks kariyerine adım attı. İlk amatör maçını, YouTuber Deji Olatunji'ye karşı yapan Paul, daha sonra profesyonel olarak dövüşmeye başladı. Profesyonel arenada 11 kez ringe çıkan ve 10 galibiyet (7'si nakavt) elde eden Paul, yalnızca bir mağlubiyet aldı.

Paul'ün dövüş geçmişinde NBA eski oyuncularından Nate Robinson gibi isimler yer alırken, tek mağlubiyetini 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan bir müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında aldı.
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