Haber Tarihi: 20 Şubat 2024 13:00 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 13:00

Mesut Özil, Survivor'a mı katılacak? Mesut Özil Survivor kadrosunda yer alacak mı?

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'a dünyaca ünlü bir futbolcunun katılacağını açıkladı. Bu ismin Mesut Özil olduğu ileri sürüldü. Peki, Mesut Özil, Survivor'a mı katılacak? Mesut Özil Survivor kadrosunda yer alacak mı?

Mesut Özil, Survivor'a mı katılacak? Mesut Özil Survivor kadrosunda yer alacak mı?
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Survivor All Star 2024'ün yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın yarışmaya dünyaca ünlü eski bir futbolcunun katılacağını söylemesi sonrası akıllara Mesut Özil geldi. Özil'in geçtiğimiz günlerde spor yaparken videolarını paylaşması iddiaları güçlendirdi. 

MESUT ÖZİL SURVİVOR'A MI KATILACAK?

Acun Ilıcalı yarışmacı Sercan Yıldırım ile yaptığı konuşmada, "Geçen bir arkadaşım aradı, 'Geleyim mi?' dedi, 'Gel' dedim. O da sağ olsun kırmadı gelecek." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Sercan Yıldırım ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." dedi.

SPOR YAPTIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞTI

Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe formaları giyen Mesut Özil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri paylaşmıştı. Dünyaca ünlü eski futbolcunun oldukça ağır şekilde spor yapması Survivor'a katılacağı iddialarını güçlendirdi.
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