Mesut Özil ne zaman hazır olacak?

Dünyanın en iyi 10 numaralarından biri olan, Almanya ile Dünya Kupası'nı kaldıran Mesut Özil, artık Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak için ter dökecek



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Taraftarların şimdi merak ettikleri başka bir konu var: Mesut Özil ne zaman Çubuklu forma ile sahada olacak? Başarılı oyuncu Arsenal'da kadro dışı olmasına rağmen takımla birlikte çalıştı. Yıldız futbolcu, ekstra çalışmalar da yaptı. Mesut'un idman eksiği yok ancak maç eksiği ciddi boyutta.



32 yaşındaki orta saha oyuncusu en son 7 Mart 2020'de West Ham ile oynanan maçta görev almış ve 89 dakika sahada kalmıştı. Teknik heyet, şimdiden Mesut için bir antrenman programı hazırladı. Yıldız futbolcunun ilk etapta 10'ar dakika süre alarak sahaya çıkması bekleniyor. Mesut Özil'in, ligin 24. haftasında (Muhtemelen 7 Şubat pazar günü) Galatasaray ile oynanacak derbiye kadar en az 60 dakika sahada kalacak seviyeye gelmesi planlanıyor.



