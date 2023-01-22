Messi ne kadar kazanıyor? Lionel Messi dakikada, saniyede, aylık ne kadar kazanıyor?

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Arjantinli süper yıldız, dünya sahnesine hükmetmeye devam ediyor. Geçen yaz, Messi'nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Profesyonel hayatında ilk kez, Camp Nou'daki sözleşmesinin sona ermesi üzerine Paris Saint-Germain'e katılmak için Barselona'dan ayrıldı.Messi'nin Haziran 2022 itibarıyla tahmini net değeri 400 milyon dolar.2021'de yapılan bir araştırmaya göre bu, Paris'te yeniden bir araya geldiği eski Barcelona takım arkadaşı ve kendisi de ticari bir ezici güç olan Neymar'ın servetinin iki katıydı.Ancak Cristiano Ronaldo'nun elde ettiği toplamın altındaydı.Forbes'in 2022'de kazandığı gelirin 130 milyon dolar olduğunu bildiren Messi, dünyanın en çok kazanan sporcusu, gezegendeki diğer tüm sporculardan daha fazla. Ronaldo'nun (115 milyon dolar) ve Neymar (95 milyon dolar).L'Equipe tarafından yayınlanan bir çalışmada, Messi'nin Fransız futbolunda Neymar'ın ardından en yüksek ikinci maaşı aldığı ortaya çıktı. PSG'den her yıl vergi öncesi 40.56 milyon avroluk temel maaş alıyor. Bu, kulüpten haftalık 780.000 €'ya eşittir. Ancak bu, Kylian Mbappe'nin yeni sözleşmesinden önceydi, bu da Messi'nin şu anda kulüpte en çok üçüncü maaş kazandığını gösteriyor.2020'de kazandığı 126 milyon dolar, Messi'nin ayda 10,5 milyon dolar kazanması ve haftalık 2,4 milyon doların üzerinde maaş alması anlamına geliyordu.Günlük kazancı 345.000$ olan Messi için her gün bir piyango galibiyeti gibidir. Arjantinli forvet, saatte 14.000 dolardan, dakikada 233 dolardan ve saniyede neredeyse 4 dolardan fazla kazanıyor.Messi, kariyeri boyunca vergiler ve harcamalar hariç şimdiden 1 milyar doların üzerinde para kazandı.2020 itibariyle Ronaldo, bu statüye ulaşan diğer tek oyuncuydu.