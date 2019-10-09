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"Ronaldo'nun Madrid'de devam etmesini isterdim"

Unutamadığı maç ve gol

Iniesta ve Xavi'li Barcelona dönemi

"Neymar'a sahip olmak bizi daha güçlü yapar"

"Benim fikrim her zaman burada kalmak"

"İçine çok kapanık biriyim"

Barcelonalı futbolcu Lionel Messi, Katalan radyosuna yaptığı açıklamalarda, "Maliye ile sorun yaşadığım dönemde kafamda gitmek vardı. Sadece Barcelona'dan değil İspanya'dan da gitmek." dedi.Arjantinli yıldız oyuncu, 2017 yılında vergi kaçırma suçundan 21 ay hapis aldığı ve daha sonrası cezasının paraya çevrildiği yargı sürecinin, kariyerinin en kötü dönemi olduğunu söyledi.Messi, "Maliye ile sorun yaşadığım dönemde kafamda gitmek vardı. Sadece Barcelona'dan değil İspanya'dan da gitmek. Bana kötü muamele edildiğini hissediyordum ve burada devam etmek istemiyordum. Hiçbir resmi teklif almadım çünkü herkes burada devem etmek istediğimi biliyordu." ifadelerini kullandı."Artık daha fazla dayanamayacağım." dediği bir dönem yaşadığını aktaran Messi, "Özellikle 2013-2014 döneminde, Maliye ile ilgili çıkan tüm haberlerden önce, yaşanan bazı şeylerden dolayı sıkıntılı bir dönem oldu. Benim ve ailem için çok zordu. İnsanlar olanların farkına pek varmıyor. Nefret içeren şeyler duyuyor ve yorum yapıyorlardı. Bir basın organı da böyle olmasına katkı sağladı. Her şey yalandı. İlk olmasından dolayı da çok zordu. En azından çocuklarım çok küçüktü ve farkına varmadılar." şeklinde konuştu.Yıldız futbolcu, ezeli rakipleri Real Madrid'in her zaman güçlü olduğunu ancak Cristiano Ronaldo'nun yokluğunu hissedeceğini savundu.Messi, şu an İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Ronaldo için, "Madrid'de devam etmesini isterdim. Aramızdaki rekabete ve El Clasico'ya her zaman bir artısı oluyordu." açıklamasında bulundu.Unutamadığı en önemli maç olarak, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 27 Nisan 2017'de Santiago Bernabeu Stadı'nda attığı iki golle Real Madrid'i 2-0 yendikleri karşılaşmayı gösteren Messi, "En iyi maçım o muydu bilemem ama tekti." değerlendirmesini yaptı.Messi, en iyi golünün Roma Olimpiyat Stadı'nda Manchester United'a karşı oynadıkları 2009 Şampiyonlar Ligi finalindeki kafa golü olduğunu söyledi.İspanya'da vergi borcu suçlamasıyla yargılandığı ve sakatlıklar yaşadığı 2013-2014 sezonunu kariyerinin en kötü dönemi olarak gösteren Messi, en iyi zamanının ise teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde geçirdikleri sezonlar (2008-2012) olduğunu vurguladı.Bu zamana kadar çalıştığı ve kendisinde iz bırakan teknik direktörleri Guardiola ve Luis Enrique olarak sıralayan Messi, "Guardiola dönemi çok özeldi." diye ekledi.32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, profesyonel kariyerini 35 veya 36 yaşında sonlandırmayı planladığını dile getirdi.Barcelona'nın eski futbolcularından Xavi Hernandez ve Andres Iniesta ile birlikte oynadığı maçları sahada en rahat olduğu dönemler olarak anlatan Messi, "Orta sahada topların yüzde 90'ına sahip oluyorduk. Kaybettiğimiz topları 5 saniyede geri alıyorduk. Sahada ne olacağını biliyorduk. Mükemmel orta saha oyuncularına sahibiz ama Iniesta ve Xavi tekti. Bu yüzden takımın felsefesi değişti çünkü her pozisyon onlardan geçiyordu." şeklinde konuştu.Son dönemde kulüp yöneticilerinin, transferler ve takımla ilgili bazı konularda futbolculara danıştığı yönündeki iddialarla ilgili Messi, "Griezmann'ın transferinde veya Neymar'ın dönme olasılığında takım için iyi olup olmayacağını konuştuk ama sadece fikirlerimizi söyledik. Karar vermiyoruz." yanıtını verdi.Barcelonalı futbolcu, "Başka Altın Top ödülü kazanır mıyım bilmiyorum ama kazanmazsam hayal kırıklığı olmaz. Bireysel ödüller size verilen değerin tanınmasıdır ama öncelik olamaz. Şampiyonlar Ligi'ni bir yıl daha kazanamamak bende daha fazla hayal kırıklığı yaratır. Hepimizin hedefi, kupayı kazanmak ve eve getirmek." açıklamasında bulundu."Dünyanın en iyi futbolcularından biri." dediği Brezilyalı oyuncu Neymar ile ilgili de konuşan Messi, "Sahada ne yapacağı öngörülemeyen, farklı bir futbolcu. Ona sahip olmak kupa kazanmakta bizi daha güçlü bir aday yapar." diye konuştu.Neymar'ın Barcelona'ya dönmesini istediğini ama görüşmelere katılmadığından detayları bilmediğini aktaran Messi, Brezilyalı futbolcunun gelecekte Barcelona'ya gelmesi için kapının halen açık olduğunu, futbolda her şeyin yaşanabileceğini söyledi."Griezmann'ı istemediğim yalan." diyen Messi, Fransız futbolcunun çok yetenekli ve akıllı olduğunu, zamanla Barcelona'ya uyum sağlayıp, başarı elde edeceğine inandığını belirtti. Messi, "Barça'ya gelip oynamak kolay değil. Dışarıdan kolay görünebilir ama bu kulübün felsefesini küçüklükten itibaren tanımayan ve dışarıdan gelen herkes için çok zordur." dedi.Sezon başından itibaren yaşadığı sakatlık problemlerini yeni atlattığını, fiziksel olarak henüz kendisini yüzde 100 hissetmediğini kaydeden Messi, bunun normal olduğunu ve oynadıkça forma gireceğini vurguladı.Ülkesinde Newells Old Boys forması giymeyi her zaman düşlediğini aktaran Messi, "Bazen en önemli olan şeyi, aileyi düşünmek lazım." diyerek bu arzusunu gerçekleştirmenin çok zor olacağını dile getirdi.Messi, futbolu bıraktıktan sonra da ailesi ile birlikte Barselona kentinde yaşamayı düşündüğünü kaydetti.Barcelona ile sözleşmesini uzatmak için henüz kendisinin bildiği bir görüşme gerçekleşmediğini, menajerliğini yapan babasının bu tip konulardan kendisini hep uzak tuttuğunu anlatan Messi, Katalan kulübüyle bu zamana kadar imzaladığı sözleşmelerde anlaşmanın hep çok kolay olduğunu vurguladı.Arjantinli futbolcu, "Eğer beni isterlerse, benim fikrim her zaman burada kalmak. Önceden de böyleydi ve değişmedi." ifadelerini kullandı.Lionel Messi, evde kalmayı, ailesiyle vakit geçirmeyi seven biri olduğunu, çocuklarıyla oyunlar oynadığını anlatarak, "İçine çok kapanık biriyim. Konuşan, sorunlarını anlatan biri değilim. Aileme odaklanıyorum ve bunu doğal bir şekilde yapıyorum. Benim için en önemlisi, profesyonelliğin getirdiği diğer tüm konuları bir kenara bırakıp, futbola odaklanmak." şeklinde konuştu.Kendisinin Katalanca hiç konuşmadığını ancak çocuklarının konuştuğunu aktaran Messi, "Arjantin'den daha çok burada yaşadım. Çocuklarım Katalan. Mateo, 11 Eylül'de (Katalan ulusal günü Diada) doğdu. Daha fazla Katalan olunmaz!" değerlendirmesinde bulundu.Evinde, kazandığı ödülleri ile diğer futbolculardan aldığı formaların bulunduğu bir müzesi olduğunu kaydeden Messi, bazı futbolseverlerin kendisini "Tanrı" gibi görmesinden hoşlanmadığını söylerken, "Kötü bir şey olarak söylemediklerini biliyorum ama böyle demeleri çok abartılı. Özellikle her şeyi dinleme ve kopyalama yaşında olan çocuklarım için iyi değil. Çocuklarım maçta bana, 'Haydi Leo Messi' diyorlar." şeklinde görüş belirtti.