Mert Müldür'den Fenerbahçe'ye "kalp"

Sassuolo'da oynayan ve hedefi "Türk Ramos olmak" olan milli ouyncu Mert Müldür'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mert Müldür'den Fenerbahçe'ye 'kalp'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2021 16:42
Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli oyuncumuz Mert Müldür, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de sakatlıktan dönmeye hazırlanan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır'ın yaptığı paylaşıma "Alev ve Kalp" bıraktı.

"TÜRK SERGIO RAMOS OLACAĞIM"

Sağ bekte forma giyen Mert Müldür, Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'u idol olarak görüyor. İtalya'ya gittikten sonra bir röportaj veren genç oyuncu, "Sergio Ramos'u her zaman takip ediyorum. Ramos dışında da harika savunma oyuncuları var. Onları da izliyorum. Her gün sıkı bir şekilde çalışıp, elimden gelenin en iyisini yapmaya ve futbolumu geliştirmeye çalışıyorum" demişti.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE Mİ GELECEK?

Sarı-lacivert kalp yapan 22 yaşındaki oyuncu, sezonun sonu yaklaşmışken transfer söylentilerini de beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nn geçen sezon kadrosuna kattığı Gökhan Gönül'ün kontratı bu sezon sonunda bitiyorken, henüz uzatma opsiyonu kullanılmadı.

2019'da Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan sağ bek, bu sezon 28 maçta 1710 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.