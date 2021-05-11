Mert Müldür'den Fenerbahçe'ye 'kalp'

Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli oyuncumuz Mert Müldür, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de sakatlıktan dönmeye hazırlanan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır'ın yaptığı paylaşıma "Alev ve Kalp" bıraktı.Sağ bekte forma giyen Mert Müldür, Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'u idol olarak görüyor. İtalya'ya gittikten sonra bir röportaj veren genç oyuncu, "Sergio Ramos'u her zaman takip ediyorum. Ramos dışında da harika savunma oyuncuları var. Onları da izliyorum. Her gün sıkı bir şekilde çalışıp, elimden gelenin en iyisini yapmaya ve futbolumu geliştirmeye çalışıyorum" demişti.Sarı-lacivert kalp yapan 22 yaşındaki oyuncu, sezonun sonu yaklaşmışken transfer söylentilerini de beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nn geçen sezon kadrosuna kattığı Gökhan Gönül'ün kontratı bu sezon sonunda bitiyorken, henüz uzatma opsiyonu kullanılmadı.2019'da Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan sağ bek, bu sezon 28 maçta 1710 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.