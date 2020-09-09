Menemenspor, Şeref Özcan'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Almanya 4. Lig ekiplerinden Preussen Münster'den Şeref Özcan'la anlaştı.

Haber; AA
Menemenspor, Şeref Özcan'ı transfer etti
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09 Eylül 2020 22:35
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Almanya 4. Lig ekiplerinden Preussen Münster'den Şeref Özcan'la anlaştı.

Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, kanat oyuncusu Şeref Özcan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Almanya doğumlu 24 yaşındaki oyuncu Abbehausen ve Hamburg altyapılarının yanı sıra Hansa Rostock II ve Fortuna Düsseldorf II ve Berliner AK takımlarında forma giydi.



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