Haber Tarihi: 05 Temmuz 2023 12:30 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 12:30

Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak 2023? Memur zamları ne kadar, ne zaman belli olacak?

Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak 2023? Memur zamları ne kadar, ne zaman belli olacak? Memur ve emekli maaşlarında belirleyici olan TÜİK verileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Buna göre Memur maaş zammı ne zaman belli olacak? İşte 2023 Temmuz emekli memur maaş zammının belli olacağı tarih

Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak 2023? Memur zamları ne kadar, ne zaman belli olacak?
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Memur ve emekli maaşı zammı için milyonlarca vatandaşın gözü gelecek zam açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammı için tarih verdi. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran enflasyonuyla birlikte, memur ve emekli zammını belirlemede etken olan 6 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, 2023 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 
SON DAKİKA HABERİ: Memurların zam oranı belli oldu
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.21, bir önceki aya göre ise yüzde 3.92yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olurken 12 ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti.


Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 39.54, aylık enflasyon ise yüzde 0.04 olarak açıklanmıştı.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2023

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

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