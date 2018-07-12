Mehmet Sepil'den Türk oyuncu vurgusu ve yeni stad sözleri

"Bileklik totemi"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil,dedi.Sepil, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu açıklamasında, başkanlıkta 5. yılını geçirdiğini hatırlatarak, Türk futbolunda bu kadar süre görevde kalmanın kolay olmadığını söyledi.Başkanlıkta 5. yılın hoş bir şey olduğunu ancak aynı zamanda kendisi için bir uyarı olduğunu belirten Sepil,diye konuştu.Sepil, 2016-2017 sezonunda Antalya'da oynadıkları play-off finalinin unutulmayacak bir müsabaka olduğunu dile getirerek, "Benim ruhum yukarı çıktı, geldi. Bizim için çok zor bir maçtı." ifadelerini kullandı.Her futbol tutkununun biri olduğunu ve kendisinin de çok toteminin bulunduğunu belirten Sepil, şunları kaydetti:Sepil, Göztepe'nin mecburen çok hızlı bir değişimden geçtiğini, sportif olarak son 4 sene içinde 2. Lig'den Süper Lig'e çıktıklarını, tesisleşme hamlelerini de sürdürdüklerini ifade etti.Sepil, 2019-2020 sezonunda kendi statlarına kavuşmayı planladıklarını, futbolda geçiş hamlelerini gerçekleştireceklerini belirterek, şöyle konuştu: