Mehmet Özcan'ın gözü Trabzonspor'da

Eskişehirspor'da forma giyen Mehmet Özcan Trabzonspor'dan haber bekliyor.

, Fotoğraf; AA
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Mehmet Özcan'ın gözü Trabzonspor'da
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27 Ocak 2021 13:35
Trabzonspor ile adı geçen Mehmet Özcan, bordo-mavili kulübün Eskişehirspor ile anlaşmasını bekliyor.

Es-Es'te başkan Mustafa Akgören, Erkan Zengin transferinden borçlarına karşılık 22 yaşındaki oyuncuyu, Trabzonspor'a verebileceklerini doğrulamıştı.
Mehmet, bu transferin sonlanması için gün sayıyor.

Önlibero oynayan 1.75 boyundaki futbolcu bu sezon toplamda 17 maçta forma giyerek 1 gol kaydetti.

Kaynak: Haber61



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