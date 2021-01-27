Mehmet Özcan'ın gözü Trabzonspor'da

Trabzonspor ile adı geçen Mehmet Özcan, bordo-mavili kulübün Eskişehirspor ile anlaşmasını bekliyor.
Es-Es'te başkan Mustafa Akgören, Erkan Zengin transferinden borçlarına karşılık 22 yaşındaki oyuncuyu, Trabzonspor'a verebileceklerini doğrulamıştı.
Mehmet, bu transferin sonlanması için gün sayıyor.
Önlibero oynayan 1.75 boyundaki futbolcu bu sezon toplamda 17 maçta forma giyerek 1 gol kaydetti.
Kaynak: Haber61
Es-Es'te başkan Mustafa Akgören, Erkan Zengin transferinden borçlarına karşılık 22 yaşındaki oyuncuyu, Trabzonspor'a verebileceklerini doğrulamıştı.
Mehmet, bu transferin sonlanması için gün sayıyor.
Önlibero oynayan 1.75 boyundaki futbolcu bu sezon toplamda 17 maçta forma giyerek 1 gol kaydetti.
Kaynak: Haber61