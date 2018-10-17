Mehmet Demirkol: 'Terim'i Mourinho ve Guardiola'ya karşı görebilirdik'

beIN SPORTS yorumcusu Mehmet Demirkol Galatasaray ile sözleşme yenileyen Fatih Terim ile ilgili çarpıcı değerlendimeler yaptı.Usta yorumcu, "Fatih Terim'in bu kadar eleştirilmesinin sebebi zirvede olması." dedi. İşte o sözleri..."Galatasaraylılar açısından güzel bir haber Terim'in imzalaması. Galatasaraylılık, Fenerbahçelilik, Beşiktaşlılık diye bir meslek yoktur. Yani birisinin hatalarını savunurken, "O çok iyi Galatasaraylıdır" yetmez. Çünkü senden taraftarlık değil performans bekleniyor. Performans ve liderlik veren kişi aynı zamanda o takımı tutuyorsa bu çok büyük avantaj, sadece o da değil, yardımcıları da... Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kulübesinde kaç tane Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı var? Az... Bu Galatasaray için avantaj, şart değil, işini doğru yapması yetebilir ama hem işini doğru yapıp hem o takımı tutuyorsa fark yaratıyor. Özellikle Türkiye'de daha da fark yaratıyor.""Hasan Şaş var mesela, tribündeki en çılgın adam kadar Galatasaraylı. Deliriyor yani... Tasm tersi olursa tabi zarar da verebilir. Dengesini tutturan 8 sezonun 7'sinde şampiyon oldu işte, iki sezon da tamamlamadı. Bu az buz bir istatistik değil. Türkiye gibi kaotik bir ortamda bunu yapmak kolay değil. Fatih Terim'i çok konuda eleştiririm ama bir taraftan da neden bu kadar eleştiri konusu oluyor? Çünkü zirvede. Sürekli son başarısı en büyük başarısı oluyor.""Milan'dan başka bir yere de kıralabilirdi kariyeri. Mesela şu anda Premier Lig'de Pep Guardiola, Mourinho, Sarri ile mücade ediyor olabilirdi, başka bir yere kırıldı. Milli takımda yaşanan korkunç kaostan, kebapçılar falan derken 6 ay içinde bir anda dünyanın en pozitif, bütün camiayı arkasına toplamış ve camianın 1 numaralı markası olabilmek, işte bu çok büyük başarı. UEFA şampiyonluğu kadar büyük başarı. Mükemmel... Tebrik ediyorum, hakikaten inanması çok zor. Senaryo yazsan "Hadi canım sen de" derler ve inandırıcı olmaz"