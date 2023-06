Mehmet Büyükekşi açıkladı! İşte sezonun hayal kırıklığı yaratan hakemi

Milliyet yazarı Attila Gökçe'nin sorularını yanıtlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sezonun hayal kırıklığı yaratan hakemini açıkladı.



İŞTE ATTİLA GÖKÇE'NİN BÜYÜKEKŞİ İLE YAPTIĞI RÖPORTAJI:



TFF Başkanlığına yeniden aday olan Mehmet Büyükekşi hedeflerini açıkladı. Önce akademi, sonra futbolcu ihracatı!



Nihat Özdemir'in beklenen istifasından sonra beklemediği bir görev daveti almıştı. Adaylığını koydu ve 16 Haziran 2022'deki genel kurulda tek aday olarak girdiği oylamayı kazanıp TFF Başkanı oldu. O toplantı olağanüstüydü. Bu defa normal kongre sürecinde TFF Bir yıl önce "emanetçi" gibi görünen Başkan, 22 Haziran'daki genel kurulda 4 yıllık yetkiye talip. O nedenle aday oldu. Başka adaylardan da söz ediliyor ama, kamuoyuna henüz bir açıklama yapmadılar. Sözü edilenlerin hangi yol haritaları ya da projeleriyle göreve talip olup olmayacaklarını bilmiyoruz. Mehmet Büyükekşi'ye bakarsak hiç de boş değil Dolu dosyalarla yoğun hazırlıklarla büyük hedeflerle yaklaşıyor kongreye.



Orta ve uzun vadeli programları var. Riva'daki buluşmamızda bana geçen yıl 20 Haziran'da yazdığı hedef notlarını okudu: "Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'na her dönem katılabilmesi. Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılabilmesi Bu turnuvalarda sürdürülebilir hedeflerinin olması. Final oynayacak seviyeye ulaşılabilmesi " Hemen ardından gelen madde şu: "Altyapı açısından futbol akademilerinin kurulması. Yurt dışına futbolcu ihraç eden bir ülke olmak."



Büyükekşi, Hollanda firması Hyper Cube ile temasa geçmiş. Spor organizasyonlarında önemli formatlara sahip uzman bir kuruluş. UEFA Şampiyonlar Ligi formatını da onların bulduğunu söylüyor Başkan. Hyper Cube, Süper Lig'le ilgili bir araştırma yapıyor Pandemi ve deprem gibi nedenlerle sürekli değişen takım sayısının en gerçekçi yollarla saptanması isteniyor. TFF bu araştırmayı önüne koyarak 18 veya 20 takım için karar verecek. Kendi adıma kulüp yöneticilerinin ve bazı karar sahiplerinin kolayından 20 takımlık ezber önerilere uzanacağını görür gibiyim. Neye ki Başkan bilimin ipine tutunmuş, umarım Marka değerini geliştirme konusunda da gereğini yapar.



BİZZAT ROL ÜSTLENDİ



Başkan Büyükekşi'nin kısa yoldan en büyük hedefi 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası ev sahipliğini Türkiye'nin üstlenmesi. UEFA oylamasında ciddi rakiplerimiz var. Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finali adaylık çalışmalarında katkı sağlayabilir. UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin cuma günü, FIFA Başkanı Infantino da cumartesi final öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecekler. Erdoğan'ın iki spor adamına Türkiye'nin onca deneyden sonra ev sahipliğini hak ettiğini hatırlatacağı biliniyor.



Mehmet Büyükekşi'nin en önemli başarısı, Spor Kulüpleri Yasası'nın ilgili maddelerinde öngörülen bazı vergi uygulamalarının, daha sonra futbol akademilerinin kuruluşundaki her türlü harcamayı 5 gün içinde geri ödemelerle kulüp kasasına döndürmesi var Başkan her türlü yanlış anlamayı önlemek üzere bu maddenin yazımında bizzat rol almış. Bu yolla yapılacak akademi çalışmalarındanyetişecek ve dış ülkelere ihraç edilecek öğrenci/futbolcular sayesinde kulüplerin en az yayın gelirleri kadar önemli kazanımları olacağını söylüyor.



"TRANSFERE 1 MİLYON EURO HARCANDI"



Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin mali durumlarını dikkate almadan transferde çok büyük harcamalar yaptıklarının altını çizdi.



TFF Başkanı, "Yabancı oyuncu transfer ediyorlar, ben de yaptım. Ben transfer yaptığımda euro 7 TL idi, aradan hemen bir sene geçti 11 TL oldu. Şu anda 23 TL. Oyuncuya diyelim ki 1 milyon euro verirseniz sözleşme yaptığınızda 7 milyon lira, 3 yıl sonra 23 milyon lira. Ama maalesef takımlar bunları hiç dikkate almıyorlar. Hala transfer hala transfer. Niye derseniz, son 3 yılda 4 büyük takımın transfer ettiği yabancı futbolcu sayısı 237. Süper Lig takımlarının transfere harcadığı para 1 milyar euro. Bu ne demek, üretmeden tüketiyoruz" dedi.



"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI ALİ PALABIYIK"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Stefan Kuntz'un A Milli Takım'daki mesaisinden memnun olup olmadığını sordum. "Önümüzdeki maçlara bakıp bir değerlendirme yapacağız" dedi. Milli Takım için bir Türk teknik direktörle konuşulduğunu da ayrıca öğrendim.Ya en büyük hayal kırıklığı? Mehmet Büyükekşi işbaşındaki en büyük üzüntüsünü ve hayal kırıklığını sadce bir isimle açıkladı: Ali Palabıyık "Üç maçta öyle büyük hatalar yaptı ki kazanalım derken kaybetme noktasına geldik. Şimdi sezon sonuna kadar maç görevi vermiyoruz. Sonrasını da düşüneceğiz" dedi. Şunu hatırlamakta da yarar var: Ali Palabıyık UEFA'daki 1. Sınıf tek Türk hakemi!



Büyükekşi Galatasaraylı. O nedenle önceki gece bir düğünden çıkıp Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını vermiş. "Her takımımızın şampiyonluğunu aynı heyecan ve saygıyla kutlarız. Rekabet güzel bir şeydir. Süper Lig'imizin marka değerini artıracak etkenlerden biri de rekabettir" dedi.



"BİZİM İÇİN TURNUSOL KAĞIDI OLACAK"



Mehmet Büyükekşi, 20 Haziran 2022 tarihini taşıyan, "İletişim toplantısı" başlıklı not kağıdına yazdığı planlarını Attila Gökçe ile paylaştı. Büyükekşi; milli takımlar, kulüpler ve altyapılarla ilgili projelerini gerçekleştirmenin gayreti içinde olduğuna vurgu yaptı.



"120 BİN KİŞİ TÜRKİYE'YE GELECEK"



Mehmet Büyükekşi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin milyarlarca insan tarafından izleneceğini söyledi. Türkiye'nin talip olduğu dev organizasyonlar için bir sınavdan daha geçeceğine vurgu yapan TFF Başkanı şu ifadeleri kullandı: "Bu hafta Süper Lig maçları bitiyor ama dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Çok büyük bir organizasyon. Milyarlarca kişi televizyondan seyredecek. 120 bin kişinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Büyük bir organizasyon. Perşembe günü futbol elçisi olarak Hamit Altıntop ve Şampiyonlar Ligi kupası Yenikapı'ya gidecek. Orada sergilenecek kupa. 2 gün orada kalacak ve birçok etkinlik yapılacak. Dev ekranlar, sanatçılar, yurt içi ve yurt dışından sanatçılar konserler verecek. Biliyorsunuz stadın kapasitesi 70 bin kişi. Bileti olmayan taraftarlar orada etkinliklere katılacak ve takımlarını destekleyecekler. Bu bizim için organizasyon açısından turnusol kağıdı olacak. Çünkü geçen sene Paris'te çok büyük güvenlik sorunları yaşandı ve UEFA bu konunun çok üzerinde duruyor. Biz de 3 aydır bu konu üzerinde duruyoruz. Olimpiyat Stadı'nın koridorlarından fuayesine, tuvaletlerine kadar her şey yenileniyor. Her yer bakıma alındı."





