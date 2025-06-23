Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman açılacak? 2025 TBMM yaz tatili takvimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2025 yılı yaz tatiline ne zaman başlayacağı, yasama faaliyetlerini ve siyasi gündemi yakından takip eden kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Milletvekillerinin yasama çalışmalarına geçici olarak ara vereceği yaz tatilinin tarihi TBMM İçtüzüğü ve Anayasa'da yer alan hükümler doğrultusunda belirleniyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa'nın 93. maddesi ve TBMM İçtüzüğü'nün 5. maddesine göre her yıl 1 Temmuz itibarıyla tatile giriyor. Hüküm doğrultusunda herhangi bir değişiklik veya uzatma kararı alınmazsa Meclis'in 2025 yılında da 1 Temmuz Salı günü yaz tatiline girmesi bekleniyor.

Yoğunluğa bağlı olarak da daha önceki senelerde de görüldüğü üzere tarih ileri bir güne de ertelenebilir.

Yasama faaliyetlerine ara veren TBMM Anayasa gereği her yıl 1 Ekim tarihinde yeniden toplanıyor. Bu doğrultuda Meclis'in 2025 yaz tatilinin ardından 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yasama yılına başlayacağı öngörülüyor.

Tarihlerin ise yasama yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebileceği ifade ediliyor.

TBMM'nin tatile girmesi yasama faaliyetlerine verilen resmi arayı ifade etmekte.

Meclis tatili sürecinde Genel Kurul toplantıları yapılmaz ancak milletvekilleri seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürür, parti içi faaliyetlere katılır ve bazı komisyonlar görevlerine devam edebilir.

Gerek görülmesi halinde de Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanı tarafından Meclis olağanüstü toplantıya çağrılabilir.